Muchos le han criticado que nunca se hubiese posicionado en el conflicto cuando quienes morían en masa eran los palestinos; otros le han pedido que se informe mejor antes de apoyar a uno u otro bando; otros que no confunda a Hamás con Palestina; y otros, directamente, le han insultado. El resultado, sin embargo, es el mismo: Kylie Jenner ha borrado rápidamente de sus stories el post con el que mostraba su apoyo a Israel.

La influencer y empresaria de 26 años compartía este sábado durante muy poco tiempo una publicación de la cuenta proisraelí Stand With Us a través de una historia en su Instagram, el cual es seguido por 400 millones de personas en el mundo y, por lo tanto, muchas de las mismas no comparten dicha opinión.

"¡Ahora y siempre, estamos con el pueblo de Israel!", eral el texto que aparecía superpuesto sobre una fotografía de la bandera blanquiazul con la estrella de David ondeando al viento. "Comparte [esta publicación] si tú también estás con el pueblo de Israel mientras enfrenta una de las situaciones más aterradoras en muchos años", añadía el post.

Sin embargo, apenas una hora después Kylie ya había borrado todo lo referente al conflicto pues sus otras publicaciones se habían llenado de emoticonos con la bandera palestina, largos párrafos intentando resumir el conflicto histórico y un llamamiento masivo a sus seguidores paraque le hicieran "unfollow" [dejaran de seguirla].

"Es bastante obvio que ella no tiene ni idea de lo que está pasando y solo quiere seguir la moda", ha dicho una usuaria, después de que otras celebridades también hayan mostrado su apoyo a Israel. "En este momento los famosos únicamente deberían condenar los crímenes de guerra que están sucediendo en ambos bandos", opinaba otro.

Un tercero añadió, además, lo que considera un error entre los famosos: "En realidad, es mucho peor que Kylie Jenner haya eliminado su publicación sobre Israel porque demuestra una total falta de conocimiento y de cuidado, así como que sencillamente lo publicó porque vio que se estaba hablando del tema".

Kylie Jenner has deleted an Instagram story showing support to Israel. pic.twitter.com/BVSlla41Rk — Pop Base (@PopBase) October 7, 2023

Por último, otros usuarios y seguidores se han acordado de unas amigas de Kylie Jenner, las hermanas Hadid. Concretamente, Bella Hadid, quien más cercana es a la pequeña de las Kardashian y que ha apoyado abiertamente la causa palestina dados sus propios orígenes.

"Kylie Jenner apoya a Israel cuando su gran amiga Bella Hadid es palestina. Es que es una locura", decía un usuario. "¿Pero estas celebrities se escuchan unas a otras cuando hablan? Cuando Bella Hadid se pone a hablar de Palestina y de lo que significa ser palestina, ¿Kylie Jenner entiende lo que está diciéndole?", se preguntaba, finalmente, otro.