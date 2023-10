Por qué no deberías tener un espejo frente a tu cama

A la hora de decorar una habitación podemos jugar con varios elementos como muebles, cuadros, lámparas y espejos. Pero tradicionalmente, se recomienda no colocarlos frente a las camas.

La base de esta creencia está en el feng-shui, una práctica milenaria china que se refiere a la disposición de los objetos que nos rodean y se basa en la idea de que nuestros hogares reflejan lo que sucede en nuestro interior.

Según esta creencia, no se deben colocar espejos frente a la cama. "Este consejo se basa en la noción de que los espejos tienen el poder de reflejar e intensificar la energía tanto positiva como negativa, interfiriendo potencialmente con la calidad del sueño", dice al Daily Mail la experta en sueño e interiores de la compañía de muebles Zinus, Victoria Cedeno.

Pero más allá de las creencias milenarias, hay otros motivos más realistas para no poner espejos frente a la cama en el dormitorio. Reflejar un objeto tan grande como una cama puede "atraer la habitación hacia adentro", haciéndola parecer más pequeña y estrecha, dice Cedeno.

"Desde el punto de vista del diseño, el espejo no debería mirar hacia la cama. Si eres una persona un poco desordenada, el espejo sólo amplificará tu cama deshecha junto con cualquier otro desorden que puedas tener allí", añade John Cutts, fundador de Me and My Glass.

"El reflejo de una cama grande también puede hacer que tu habitación parezca más pequeña. Para maximizar el uso de un espejo en el dormitorio y ayudar a que el espacio parezca más grande, mejor que el espejo refleje la luz natural", dice Cutts.