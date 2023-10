Las pistas de pádel se convierten en trampas para pájaros: la Fiscalía estudia si los choques contra las paredes de cristal son "maltrato"

La proliferación de pistas de pádel por toda España y en urbanizaciones privadas y en instalaciones municipales en localidades de cualquier tamaño suponen una buena oportunidad para hacer ejercicio al aire libre que sin embargo no está exenta de daños colaterales, en concreto a los pájaros, que encuentran en sus paredes de cristal una trampa. No las ven, chocan y mueren o quedan malheridos. De momento, se desconoce la dimensión real de lo que podría ser un problema medioambiental que ha hecho que la Fiscalía lo esté investigando. Para finales de año decidirá si se están produciendo situaciones "maltrato" a estos animales y si es necesario pedir que gobiernos autonómicos o locales tomen medidas.

Que los pájaros colisionan con los cristales de las pistas de pádel es un hecho al que están habituados quienes practican este deporte. "Suenan contra la pared. Tampoco es que sea un pájaro por partido, pero suele ocurrir", afirma un aficionado. Sin embargo, la cuestión ha traspasado la frontera de los partidillos de fin de semana y ha pasado a manos de la Fiscalía General del Estado y, en unos meses, podría llegar a la de los gobiernos autonómicos. La Fiscalía especializada en Medio Ambiente pidió el pasado mes de junio a sus fiscales en las distintas comunidades que recaben datos sobre aves muertas o heridas por colisiones con distintos acristalamientos, especialmente en las pistas de pádel.

El punto de partida es un estudio preliminar realizado por la Unidad de Agentes Forestales de Barcelona sobre la incidencia de los acristalamientos en pistas de pádel e instalaciones similares en las muertes de aves por colisión, que concluía que son una seria amenaza para los pájaros. También, que la extensión del problema no se ha podido cuantificar de forma precisa y ahí es donde entra la Fiscalía, que ahora ha pedido información por toda España para comprobar si las pistas de pádel pueden suponer una barrera al movimiento de los pájaros y quedar tipificado como "maltrato", tal y como lo define la nueva Ley de Protección Animal: "cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, que cause dolor, sufrimiento o lesión a un animal y perjudique su salud, o provoque su muerte, cuando no esté legalmente amparada".

Después de la petición de la Fiscalía en junio, la siguiente decisión que podría tomar, a final de año según la institución, es dictar una instrucción a las administraciones públicas para que adopten medidas que eviten estos choques fortuitos.

15.300 pistas de pádel

De momento no hay datos contundentes sobre las colisiones de pájaros contra los acristalamientos de las pistas y las muertes y heridas que provocan. Sí los hay por lo que respecta al número de canchas de pádel. Según un estudio de Deloitte y Playtomic, España es el país de Europa con más pistas del pádel -15.300- y solo en 2022 se construyeron 1.300 nuevas canchas. Según este informe, que tiene en cuenta la afición por este deporte en países europeos, Estados Unidos, países de América Latina y del Golfo Pérsico, España es donde a principio de este año se detectaba el mayor "interés relativo" por el pádel.

"Es algo general, pero no tenemos datos globales", explica Beatriz Sánchez, responsable de Biodiversidad Urbana de la ong SEO/BirdLife. Sí tienen "no pocas" denuncias o consultas de los ciudadanos sobre lo que ocurre en pistas de pádel en las que, de acuerdo a estas informaciones, podría decirse que son las más peligrosas para los pájaros, aquellas que están en los pueblos o en urbanizaciones y otro tipo de instalaciones deportivas en las afueras de las ciudades, en zonas con mucho valor natural, cerca de ríos y bosques. Aunque creen que este fenómeno también se produce en las ciudades, en las pistas de pádel que casi como un mandamiento acompañan a casi cada nuevo edificio de viviendas que se construye, no son estos los peores lugares para las aves, porque en lugar de estar acristaladas pueden tener muros de hormigón y porque son lugares con menos fauna, en este caso, voladora.

Sánchez advierte de que sus datos "no son estadísticas oficiales pero sí representativos" y que la "percepción" es el de un patrón que se reproduce en "pistas en pueblos pequeños, en urbanizaciones rodeadas de zonas con mucho valor natural, con muchas aves. Les ponen esta barrera, ellas no ven el cristal cristales y chocan. Dependiendo de la velocidad que lleven, unas mueren y otras quedan aturdidas".

Cuando en junio decidió pedir datos de toda España, SEO/BirdLife elaboró un informe para la Fiscalía que indicaba que una de las casos más frecuentes de muerte no natural de fauna es la colisión con infraestructuras. Según datos de los Centros de Recuperación de Fauna de las 17 comunidades, entre 2008 y 2018 murieron por este motivo 84.174 ejemplares de distintas especies y 1.002 habrían ingresado en centros de recuperación por colisión con cristaleras.

Más de 100 especies de aves han sido "víctimas de las cristaleras", informó SEO/BirdLife a la Fiscalía, entre ellas rapaces como el abejero europeo, la aguililla calzada, el autillo europeo, el azor común, búhos, buitres, halcones y lechuzas.

Según su registro de "puntos negros" identificados a partir de las consultas ciudadanas que recibe, entre los 20 situados en ocho comunidades figuran seis pistas de pádel, seis edificios públicos, otras seis sedes de empresas y dos paneles acústicos.

El caso mejor documentado es el de un edificio en Tarragona donde durante la migración otoñal de 2012 a 2015 se registraron 193 muertes por colisión de 17 especies distintas, lo que lleva a pensar a sus autores -de Instituto Catalán de Ornitología- que este fenómeno es una "seria amenaza" para las aves migratorias del Mediterráneo. Fuera de España, está mejor documentado. En Estados Unidos se estima que entre 365 y 1.000 millones de aves mueren al año por colisiones. En Canadá, los choques con cristales provocan la muerte a entre 16 y 42 aves cada año.

Vinilos y redes

Con todo, la 'amenaza' que las pistas de pádel suponen al parecer para las aves no es nueva y la cuestión ya se planteó el año pasado en la Comunitat Valenciana, donde la Generalitat estuvo trabajando con la Federación autonómica de pádel en una solución contra el choque de aves que pasa por instalar redes en toda la caída de los acristalamientos de las pistas. Deben de ser de nylon, de color blanco, de 4,5 milímetros de grosor y con luz de malla de 10x10 centímetros.

En previsión de que, tras analizar los datos que le remitan todos los fiscales de Medio Ambiente, la Fiscalía decida dar instrucciones sobre cómo evitar estas colisiones, SEO/BirdLife considera que las mallas podrían ser una solución, con la ventaja de que apuntan a que podrían ser de quita y pon, de modo que se retiraran en los momentos de los partidos para no disminuir la visibilidad del público.

Otra solución que apuntan para pistas ya existentes es colocar vinilos en los acristalamientos, aunque reconocen que esta opción pueda generar más reticencias por motivos de visibilidad sobre lo que sucede dentro de la pista.

Cuando de lo que se trate es de construir canchas nuevas, SEO/BirdLife pide una normativa nacional que obligue a que las que se proyecten lugares que puedan ser especialmente peligrosos para las aves tengan cristales especiales, visibles para las aves pero imperceptibles para el ojo humano.