Kase.O se defiende tras su comentario de las "paguitas": "Si pensar esto me hace ser un fascista, entonces lamentablemente lo soy"

Javier Ibarra Ramos, más conocido por su apodo artístico, Kase.O, es uno de los raperos más consolidados de nuestro país. Sin embargo, desde que saliese a la luz la entrevista que concedió a El Español, la figura del compositor aragonés ha quedado en entredicho.

"A la gente lo que le gustaría es que le dieran una paguita y no usar sus cerebros ni sus manos para desarrollar una profesión o una pasión". Con estas contundentes palabras, Kase.O se situaba en mitad de la polémica, generando un intenso debate en X (anteriormente Twitter) acerca de la libertad de expresión.

El pasado 4 de octubre, el artista se pronunció por primera vez tras el"absurdo" aluvión de críticas que había recibido a través de su perfil de X: "Mi cara cuando veo que cualquier conversación se politiza, se malinterpreta o te llaman drogadicto por opinar distinto", expresó el zaragozano en un tono irónico que no sentó especialmente bien a muchos internautas.

No obstante, al día siguiente, tras volver a situarse en el ojo del huracán, el rapero decidió disculparse públicamente con el propósito de "matizar" sus declaraciones más polémicas. Antes de empezar, el artista aclaró que no culpa a los editores de la entrevista por la controversia generada tras su opinión vertida sobre las denominadas "paguitas, y que es posible que esté "equivocado".

"Tengo la sensación de que las nuevas generaciones están esperando a que venga alguien que les resuelva la vida en vez de luchar por aprender un oficio y desarrollarse profesionalmente", ha explicado el rapero.

En este sentido, ha añadido que esta "es una sensación que seguramente nuestros padres tendrían acerca de nuestra generación". Es por ello por lo que el zaragozano ha aprovechado para pedir disculpas a los jóvenes "por generalizar sobre toda una generación", reconociendo que no es "omnipresente" y que habrá muchos jóvenes que "no se identifican con el perfil" que denuncia.

Pero no solo se ha quedado ahí, pues el rapero se ha defendido de aquellos que le acusaban de "fascista" después de que utilizase el término de "paguita", el cual "se asocia exclusivamente a la extrema derecha", tal y como él mismo ha apuntado. "No lo sabía. No veo la tele, no asisto a tertulias políticas y es un mundo que no me atrae", ha expresado el rapero, desmarcándose por completo de cualquier índole política.

"Yo pienso que los trabajadores deberían unirse por encima de sus ideas políticas para conseguir mejores condiciones y más derechos", ha señalado Kase.O. "Si pensar que hay que manifestarse contra todo gobierno, incluido los supuestamente de izquierdas, me convierte en un fascista entonces con una sonrisa en la boca admito que lo soy".

El artista ha criticado la deriva de lo que supone ser de izquierdas en la sociedad, lo cual, a su juicio, cada vez se aleja más de "ser librepensador", "internacionalista" e "ir a contracorriente". Así pues, ha señalado que aquellas personas que no pueden "amar" a alguien de la ideología opuesta necesitan "evolucionar espiritualmente", pues "por encima de todo, somos seres humanos y el amor debería estar por encima de la política".

Sobre las lenguas cooficiales en el Congreso

En este mismo comunicado, Kase.O también se ha disculpado por sus palabras acerca de la inclusión de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. "Estoy de acuerdo en que hay que tener en cuenta a las minorías, pero si quieres que te sea sincero: me la pela", declaró el rapero en su entrevista con El Español.

Con respecto a esta cuestión, el rapero se ha mostrado arrepentido del "tono" de su respuesta, culpando a su "ignorancia" y a que estuviese "cansado". "Tenía una oportunidad de alabar el esfuerzo y labor de Jorge Pueyo -diputado nacional de CHA-, y muchísima más gente que se deja la piel por hacer que las minorías tengan voz y la cagué", ha explicado.

"Me he criado en un ambiente 'aragonesista', soy aragonés de los pies a la cabeza, amo mi tierra, mi cultura y mi lengua", ha expresado el rapero, quien ha asegurado que respeta "las singularidades de cada región". Es por ello por lo que ha pedido expresamente disculpas al diputado aragonés y a los "jóvenes aragonesistas que practican y mantienen viva la Fabla Aragonesa", a los que les dice: "Soy de los vuestros".

Tras su extenso mensaje de disculpas, el rapero se ha dirigido a aquellas personas que le han criticado durante los últimos días. A ellos, les pide que se miren al espejo para que observen "la ponzoña humana" que son. Asimismo, ha concluido diciendo: "Yo cuando me mire al espejo veré a un libre pensador, con fallos, pero libre".