Mazón alerta del riesgo de que la Generalitat tenga que devolver 2.800 millones de fondos europeos

La primera sesión de control Carlos Mazón como presidente de la Generalitat en Les Corts ha servido este jueves para que el jefe del Consell dibujara el panorama, principalmente económico, que se ha encontrado tras la formación del nuevo gobierno autonómico que conformaron PP y Vox tras las elecciones del 28 de mayo, y para que el PSPV y Compromís escenificaran el cambio de rol como partidos de oposición criticando el pacto de gobierno. El principal reproche de Mazón ha tenido que ver con la gestión de los fondos europeos por parte del Botànic, ya que ha alertado que la Administración valenciana está en el "gravísimo" riesgo de tener que devolver a la Unión Europea 2.800 millones de euros por la baja ejecución de los mismos, extremo que han negado los socialistas.

En su intervención, el jefe del Consell afirmó que hará frente "con responsabilidad" a la "peor herencia" que ha recibido "un Gobierno en democracia en la Comunitat Valenciana en materia económica". En este punto citó la deuda de 58.000 millones de euros, la más alta de España en relación al PIB, así como el déficit "récord" de 3.800 millones con el que el anterior Ejecutivo de izquierdas cerró su último año de gobierno. Mazón alertó además de que la "foto" de esta herencia "se está complicando" con las "nuevas sorpresas" que se están acumulando en los primeros 80 días de gobierno del nuevo Consell, y se refirió a este respecto a la situación "extraordinariamente preocupante" y "crítica" a que ha conducido el bajo nivel de ejecución de los fondos estructurales y Next Generation.

Según argumentó, nuevamente la Comunitat se encuentra en este capítulo en la peor situación en España, y también Europa, hasta el punto de colocar a la Generalitat en el "gravísimo" riesgo de tener que devolver a la UE en torno a 2.800 millones de euros y a que el propio Gobierno de España haya realizado una advertencia en este sentido.

El president se ha referido así a que en el último periodo del programa operativo de gestión de fondos estructurales, la Generalitat ejecutó "apenas 1.375 millones de euros de los más de 3.000 confiados a la Comunitat Valenciana", el 43% del total, a lo que se suma también un porcentaje de ejecución del 26 por ciento respecto a los fondos Next Generation, con solo justificados 564 millones de euros de una cifra global de 2.116 millones de euros.

Según concretaron fuentes de la Conselleria de Hacienda, 1.687 millones de euros provenientes del Programa Operativo 2014-2020, que se amplió durante la pandemia con el fondo React-EU, se podrían tener que devolver por no haber sido ejecutados, ya que el plazo finaliza el próximo 31 de diciembre. Además, de los fondos europeos Next Generation, cuyo plazo para ejecutar se extiende hasta 2026, se ha ejecutado un 26%: 564 millones de 2.116 millones, por lo que quedan por ejecutar unos 1.550 millones.

La síndica del PSPV, Rebeca Torró, afirmó que Mazón "se pasó toda la campaña diciendo que no gobernaría con la ultraderecha", lo que describió como "el manual Feijóo de la mentira", y después "no tuvo ningún problema en protagonizar el primer acuerdo de la vergüenza". Un acuerdo "de cinco líneas que caben en una servilleta" que mostró en la tribuna. Torró aseguró que "en pocas semanas lo han puesto todo en riesgo" con el "caos educativo" del inicio de curso, los "ataques al valenciano" o "la hoja de ruta de hacer negocio en sanidad". "Ya sabemos que (Alberto) de Rosa vuelve a frecuentar el Palau" de la Generalitat, señaló sobre el presidente de Ribera Salud, y garantizó que no permitirán que vuelvan "los amiguitos del alma del peor PP".

Frente a estas críticas, Mazón recordó que Torró le llamó "ladrón" cuando el PP apoyó que Compromís tuviera un puesto en la Mesa de Les Corts en lugar de que el PSPV tuviera dos, lo que permitió que "hubiera pluralidad" en este órgano. También criticó que el expresident y diputado Ximo Puig no acudiera a la sesión de control, lo que relacionó con que esté "muy ocupado" al ser senador territorial, líder del PSPV y hacer "campaña de ministro".

Desde Compromís, Joan Baldoví preguntó a Mazón cuándo "piensa hacer la necesaria remodelación del gobierno este del desastre", a lo que el president le indicó que la "remodelación de la dignidad" fue "acabar con el gobierno con 13 imputados por encubrir los abusos sexuales a una menor".