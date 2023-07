El Botànic dejará a Mazón un 32% más de deuda que cuando llegó: 55.400 millones

El inminente relevo en el Consell de la Generalitat tras ocho años de gobierno de izquierdas del Botànic dejará al nuevo ejecutivo conformado por PP y Vox y presidido por Carlos Mazón una herencia de 55.439 millones de euros de deuda, o lo que es lo mismo, un 32% más que la que registraron los populares en 2015 cuando pasaron a la oposición. Así lo reflejan los datos del Banco de España a cierre del primer trimestre de 2023, que constatan un aumento de 13.436 millones de euros de endeudamiento en dos mandatos de Ximo Puig como presidente autonómico.

Este lastre supone un volumen de gastos financieros que impide destinar fondos públicos a otras políticas. Sin ir más lejos, el actual Consell ha presupuestado para este año 6.607 millones de euros a financiar la deuda, y una conselleria como la de Sanidad (la de mayor inversión) cuenta con 8.258 millones para este ejercicio. En términos comparativos, el total de la deuda representa casi el doble del presupuesto de la Generalitat aprobado para 2023 (28.438 millones de euros).

Desde que la deuda de la Generalitat comenzó a dispararse durante la crisis económica iniciada en 2008, esta cifra se ha convertido en una bola de nieve que no ha parado de crecer. Pese a las promesas de un cambio de modelo de financiación que dejara de engrosarla, y de una solución estructural más allá de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo cierto es que durante los ocho años del Botànic en el Consell la han elevado todavía más.

De hecho, en términos absolutos, la valenciana es la segunda autonomía con mayor volumen, solo superada por Cataluña, con 85.456 millones de euros. En cambio, en relación al Producto Interior Bruto (PIB), la Comunitat Valenciana es la primera de España, con un 43,7%.

¿A quién le debe la Generalitat todo este dinero? El Estado, a través del Fondo de Financiación a Comunidades, es el principal acreedor del Consell. De hecho, acumula el 83,46% del total de la deuda después de que en la crisis de 2008-2012 se cerrara el grifo de crédito de las entidades financieras y tuviera que salir al rescate el Gobierno central mediante diversos mecanismos, entre ellos el FLA. Si esa deuda se repartiera a partes iguales entre los cinco millones de valencianos, cada uno tendría que pagar 11.087 euros.

¿Y por qué no deja de crecer? Según el Consell saliente, apoyado por informes técnicos de expertos, y la gran mayoría de las fuerzas políticas valencianas, el motivo principal es el sistema de financiación autonómica vigente, que penaliza a la Comunitat Valenciana al no dar el suficiente peso al criterio poblacional y al gasto social en forma de servicios públicos que presta esta autonomía. Esto provoca un desfase de unos 1.300 millones de euros al año que, al no estar garantizado como ingresos en transferencias del Estado, acaba convirtiéndose en déficit que se financia con deuda. Es decir, esa bola de nieve de la deuda se va haciendo más y más grande.

Sin embargo, el PP sostiene que la gestión y la "inacción" de Puig a la hora de reivindicar con firmeza el cambio de modelo desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno han agravado el problema.

La posibilidad de una quita

El próximo president, Carlos Mazón, no descarta solicitar una quita al Estado como solución a largo plazo. Así lo indicó en una entrevista con 20minutos durante la campaña electoral del pasado 28 de mayo. No obstante, apuntó a los efectos de su reforma fiscal: "Con la reactivación económica podremos ir afrontando la deuda. Lo que no puede ser es la situación de hoy: nadie presta a la Comunitat, solo ya el Tesoro Público".