El optimismo de Amaia Montero: "Estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría"

Después de una época muy complicada para Amaia Montero, parece que la artista donostiarra parece que empieza a ver la luz. La preocupación por la cantante comenzó a finales de 2022, cuando compartía una foto muy inusual, con una apariencia casi irreconocible, y una alarmante declaración: "Si la esperanza es lo último que se muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió.

Estuvo un mes ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra para recuperarse del estrés y ansiedad derivados de los preparativos de su nuevo álbum.

Recientemente, Amaia volvía a sufrir un percance de salud. Esta vez, permaneció diez días en la UCI por complicaciones derivadas de la operación de una mano mal curada.

Pero en las últimas semanas se muestra mucho más recuperada con distintas apariciones en las redes sociales. La última, hace solo unas horas, en su perfil de Instagram, donde ha subido un post con un mensaje muy optimista. "Porque estoy tan sólo a un paso de ganarme la alegría...",

En agosto, y ya recuperada, compartió un story en su Instagram con su hermana y gran apoyo, Idoia, en una imagen en la que había superpuesta la palabra sisters (hermanas), a modo de título.

Hace una semana volvió a reaparecer en redes, que tiene un poco aparcadas, y esta vez lo hizo junto a Xabi, un excompañero de LODVG. Juntos aparecen, abrazados y sonriendo, con una icónica canción del grupo que abandonó Amaia en 2007, La Playa.