Amaia Montero comparte una foto en la que se ve en buena forma física

La cantante Amaia Montero, que había sacudido las redes sociales con fotos donde se evidenciaba su deterioro físico, ha "reaparecido" en un story compartido en su Instagram.

Amaia, muy saludable y elegantemente vestida, ha aparecido con su hermana y gran apoyo, Idoia, en una imagen en la que hay superpuesta la palabra Sisters (hermanas), a modo de título.

De fondo, y como banda sonora, suena la canción Mi persona favorita, cantada por Alejandro Sanz y Camila Cabello. Ambas hermanas aparecen agarradas de la cintura, con looks veraniegos y gafas de sol, y muy sonrientes.

'Story' de Amaia Montero. INSTAGRAM

Los últimos tiempos han sido muy complicados para Amaia Montero, la cantante donostiarra que cumplirá 47 años en unos días. La preocupación por la cantante comenzó a finales de 2022, cuando compartía una foto muy inusual, con una apariencia casi irreconocible, y una alarmante declaración: "Si la esperanza es lo último que se muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió.

Estuvo un mes ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra para recuperarse del estrés y ansiedad derivados de los preparativos de su nuevo álbum, pero recientemente Amaia volvía a sufrir un percance de salud.

Esta vez, permaneció diez días en la UCI por complicaciones derivadas de la operación de una mano, mal curada. Durante todo este tiempo, la exsolista de La Oreja de Van Gogh ha recibido numerosas muestras de afecto y consuelo de amigos, compañeros de trabajo y admiradores, pero su mayor soporte ha sido su familia, en particular su hermana Idoia y su madre, que se han volcado en ella.

Por la imagen que ha compartido, se ve que la artista ha encontrado el camino para volver a ser la mujer activa y feliz que conocemos.