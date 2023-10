Shakira defiende sus pullas en canciones contra Piqué: "No soy una diplomática de las Naciones Unidas"

La cantante Shakira se siente "herida" y esa emoción la llevó a incluir an buena parte de sus últimos lanzamientos pullas y ataques contra su expareja, el futbolista Gerard Piqué, algo que, lejos de arrepentirse, defiende la artista colombiana.

La cosa comenzó tras descubrir una infidelidad del deportista y con el lanzamiento de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la colaboración que hizo con el DJ argentino Bizarrap y el pasado enero y que contenía todo tipo de dobles sentidos y referencias a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía.

De ello habló durante su participación este miércoles en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se ha celebrado en Miami Beach, en el sur de Florida (EE UU), donde se refirió al tema.

Orgullosa de vivir un momento en el que "ser mujer tiene un significado más profundo", reveló que su entorno se revolvió contra el lanzamiento de la canción en la que se comparaba con la joven pareja de su ex.

Con esa canción "me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida", afirmaba.