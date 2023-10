Kris Jenner se enteró de la transición de Caitlyn Jenner por la prensa

House of Kardashian, un nuevo documental sobre la familia de influencers y empresarias, verá la luz próximamente en Reino Unido y antes de finales de año en Estados Unidos. Y en él, según han podido saber varios medios, Caitlyn Jenner quiere hacer las paces con su exesposa, Kris Jenner. Y una de las razones más importantes fue que no habló con ella a tiempo.

Según han podido saber desde el portal de noticias Page Six, la matriarca y mánager de la familia Kardashian se enteró de la transición de la transición de su exesposa no gracias a una conversación entre ambas, sino a periodistas del canal E!, donde entonces se retransmitía el programa Keeping up With The Kardashians.

"Kris se enteró por primera vez de la transición de Bruce [el necrónimo de Caitlyn] por ejecutivos de E!, aunque Bruce finalmente sí que habó con Kris de ello", ha declarado una fuente cercana. Hay que añadir que para ese entonces Kris y Caitlyn ya estaban divorciadas —lo hicieron en 2013 y la transición tuvo lugar en abril de 2015 y el cambio de nombre en septiembre de aquel mismo año—.

La fuente insiste en que para Caitlyn fue difícil porque Kris había sido "su único verdadero amor". "Caitlyn siempre va a querer a Kris. Incluso después de su divorcio, el cual no tuvo nada que ver con la transición, lo cierto es que se arrepintió de no haber hablado primero personalmente con Kris. Le dolió descubrir que Kris se había enterado por los ejecutivos de la cadena", ha declarado el informante.

Por su parte, Caitlyn Jenner ha concedido una entrevista al programa matutino This Morning, de la televisión británica, y ha admitido que no tiene relación con su exesposa. "La verdad es que ya nunca hablamos. Es triste", ha confesado durante la promoción del documental.

Caitlyn Jenner reveals she no longer speaks with ex Kris Jenner: It’s ‘sad’ https://t.co/bzQDSOksqh pic.twitter.com/GDIjmWd6NA — Page Six (@PageSix) October 5, 2023

"Si hay alguna comunicación, es mi agente quien habla con ella", ha continuado, así como que dentro de la familia "estoy mucho más cerca del lado Jenner, pero con Kris ya no tengo contacto".

"Cuando tienes tantos hijas como nosotros, es cierto que estás más cerca de algunas que de otras... Pero sí que nos vemos y hacemos cosas juntas", ha declarado, respondiendo así a los rumores de que su hija Kendall Jenner le había dado la espalda por su posicionamiento político —Caitlyn se ha vuelto una firme defensora de la ultraderecha, con una buena amistad con el expresidente Donald Trump—.