Isa Pantoja y Asraf Beno graban sus alianzas de boda y ultiman los detalles para el próximo 13, cuando se darán el 'sí'

Después de varias visitas a Sevilla en las últimas semanas, Isa Pantoja y Asraf Beno ultiman los preparativos para su esperada boda, que tendrá lugar el próximo 13 de octubre.

La pareja ha compartido el proceso a través de sus redes sociales, donde en las últimas horas Isa ha mostrado a sus seguidores el especial momento del grabado de sus alianzas mediante un reel de Instagram.

Con Halo de Beyoncé de fondo y con una actitud de complicidad, la hija de Isabel Pantoja y su futuro marido han grabado las alianzas con las que la próxima semana se darán el 'sí quiero'. Han enseñado todo el momento y han cerrado el vídeo con un beso, mostrando una vez más lo enamorados que están.

Horas antes, Isa Pantoja informaba a través de sus stories de Instagram que ha recogido sus zapatos para la ceremonia y que tiene en vídeo la última prueba del vestido que lucirá ese día. No ha querido dar muchos detalles, pero la hermana de Kiko Rivera confirmaba el pasado viernes en el desaparecido programa Cuentos Chinos que el diseñador de la prenda es Hannibal Laguna.

Guiños relativos a Marruecos, el país de Asraf

La pareja ha decidido celebrar su enlace y la fiesta posterior en una finca en la capital andaluza. El pasado julio Isa Pantoja visitaba El Programa de Ana Rosa, donde explicó lo que sintió en el momento en el que firmaron con la finca: "Cuando firmé lo de la finca, es como que me impresionó, es que estoy firmando un contrato importante".

Al igual que con el vestido, la pareja ha decidido no dar muchos detalles del lugar en el que sellarán su amor. Aun así, han confirmado que están adaptándolo para incluir ciertos guiños relativos a la cultura marroquí de Asraf.

En un primer momento, la boda iba a celebrarse en Marruecos. Pero, la pandemia y otras circunstancias, como la dificultad de trasladar a todos los invitados al país, hicieron que finalmente fuese Sevilla el lugar elegido para este importante momento en sus vidas.

Las miradas estaban puestas en Isabel Pantoja y si esta asistiría a la boda de su hija. Sin embargo, Isa se mostraba apenada con respecto a este tema ante Jorge Javier Vázquez: "Ahora mismo no tenemos ninguna relación".

La hija de la artista admitía que cree que su madre no asistirá a la boda. A pesar de no entender la razón por la que no le habla, ella defiende a su madre: "No quiero que nadie la juzgue como mala si yo no la juzgo".