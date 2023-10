Las emotivas palabras de Mario Vaquerizo a su hermano fallecido: "Siempre en nuestras vidas"

Mario Vaquerizo ha compartido a través de Instagram un bonito mensaje a su hermano. El cantante es conocido por siempre mostrar su faceta más alegre a través de sus redes sociales, aunque, en esta ocasión, ha querido recordar a Ángel, su hermano mayor, quien falleció en 2005.

Con una imagen de su más tierna infancia, el cantante ha querido felicitar al mayor de su casa. En la imagen se les ve a los dos junto a su hermana Marta. Y es que el dos de octubre habría sido su cumpleaños. Por ello, junto al recuerdo ha escrito un emotivo mensaje: "Felicidades, Angelito. Aquí seguimos echándote mucho de menos, pero siempre en nuestras vidas y corazones".

Poco después de compartir ese bonito momento, no han sido pocos los amigos del marido de Alaska que han querido mandarle su apoyo en una fecha tan destacada. Aunque, entre todos los comentarios, el que más ha destacado ha sido el de su propia hermana. Marta, quien mejor entiende a Mario, escribía: "Mis hermanos, mis pilares, mis tesoros".

De esta manera, los dos han querido demostrar como tienen siempre presente a Ángel en sus vidas. Y es que esta no es la primera vez que ambos recuerdan a su hermano. Así lo explico recientemente Mario Vaquerizo en su entrevista junto Bertin Osborne: "Él iba en moto y una ambulancia se lo llevó por delante. Yo estaba en Málaga y me lo dijeron cuando llegamos a casa de mis padres, en Madrid, y la putada fue que era el momento en el que mejor estaba mi familia".

Este fue un duro golpe para el cantante que no pudo despedirse de él en vida. Aunque, según explico al Maestro Joao en el programa de Los 40 sí que pudo hacerlo "tiempo después": "Desgraciadamente, mi hermano murió y la pena que yo tenía era que yo no me había despedido. No me había dado tiempo, no porque estuviera enfermo, sino porque de la noche a la mañana desapareció. Son cosas que son innegables. Yo no te voy a decir que vi a mi hermano, yo sentí que se despedía de mí".