PP, PSPV y Compromís renuevan el pacto contra la violencia machista sin Vox

El Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista se renovará con una segunda edición tras el acuerdo alcanzado este miércoles entre los tres partidos con mayor representación en Les Corts: PP, PSPV y Compromís. El cuarto, Vox, que forma parte del Consell junto a los populares, ha decidido quedarse nuevamente al margen de la iniciativa, lo que supondrá que este jueves, en el primer pleno ordinario de la legislatura, los socios de gobierno voten por separado y escenifiquen su divergencia sobre esta lacra, que el PP aboga por combatir (de hecho, blindó las competencias de Igualdad en la vicepresidencia segunda) y cuya existencia niega el partido que preside Santiago Abascal como fenómeno social diferenciado.

El texto conjunto acordado por las tres formaciones incluye cinco puntos: instar a aprobar el segundo pacto autonómico, que sea fruto del acuerdo de las administraciones, entidades, organizaciones de mujeres, partidos y agentes sociales; que tenga en cuenta los trabajos ya realizados tras las dos reuniones celebradas desde septiembre de 2022; dotarlo de recursos suficientes para su ejecución e informar a Les Corts en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación.

Pese al acuerdo entre PP, PSPV y Compromís, Vox se ha mantenido al margen y ha anunciado que votará en contra. La síndica de esta formación, Ana Vega, defiende que su posición "ha sido clara siempre" y que no han participado en los pactos contra la violencia de género nacionales, autonómicos ni locales porque "siempre" han dicho que la violencia "no tiene género". "La dignidad humana se tiene simplemente por ser ser humano y que hay que proteger a todas las víctimas por igual. Votaremos que no", ha manifestado en declaraciones antes del pleno. Durante su turno de réplica, la diputada Miriam Turiel ha aseverado que el acuerdo valenciano "ha sido un absoluto fracaso" ya que, desde que se firmó, "el número de víctimas año tras año, desgraciadamente, no ha parado de crecer".

En la réplica, la diputada Rosa Peris (PSPV-PSOE) ha cargado contra la postura de Vox. "Todo lo que escuchamos de Vox es enormemente preocupante" porque "no reconocen que sufran violencia" y les ha acusado de "dar cobijo a los maltratadores". "Ustedes no se preocupan por las 27.000 víctimas que en el 2022 denunciaron, se preocupan y ocupan del 0,005% de denuncias falsas, eso es lo que les preocupa", ha indicado.

Contra la posible amnistía

La posible ley de amnistía a los encausados por el procés catalán sí unirá a PP y Vox frente al rechazo de los grupos de izquierda. El pleno de Les Corts ha debatido la proposición no de ley (PNL) urgente presentada por los populares, que saldrá este jueves adelante con el apoyo de Vox, para instar a mostrar el rechazo de la Cámara a esta posibilidad. El PP asegura que Sánchez "traga" con la amnistía y que Compromís es "vasallo" de ERC. El PSPV pide asegurar la convivencia en Cataluña y Compromís recuerda que la amnistía está contemplada en la legislación.