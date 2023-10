Republicanos contra republicanos o cómo ha caído McCarthy de la presidencia de la Cámara de Representantes de EE UU

La mano de Donald Trump es larga. Lo suponía Kevin McCarthy y ahora lo sabe. El republicano se ha convertido este martes en el primer presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que es destituido. Ha sido derrocado en un nuevo capítulo de la revuelta de la derecha, o sea, de los partidarios del expresidente.

¿Qué ha pasado?

McCarthy ha sido cesado tras una moción en su contra presentada por un miembro de su propio partido. El resultado final fue de 216 votos a favor de la destitución del congresista como líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso y 210 en contra. Es la primera vez que un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pierde una moción de censura.

¿Había ocurrido antes?

La llamada moción de destitución solo se había utilizado anteriormente dos veces en el último siglo para destituir a un presidente de la Cámara. Fue en 2015 y 2010, pero sin éxito. Los dos últimos presidentes republicanos, Paul Ryan y John Boehner, dejaron el Congreso tras repetidos enredos con sus parlamentarios más conservadores.

¿Por qué republicanos votan contra uno de los suyos?

Se trata de la represalia por las presuntas concesiones efectuadas por McCarthy a los demócratas. La línea dura de su partido, esto es, los más cercanos a Trump, votó en su contra después de que llegara a un acuerdo con los demócratas del Senado para financiar las agencias gubernamentales.

Saben que fue algo personal... no tuvo nada que ver con el gasto", dice McCarthy

De no haberse alcanzado ese pacto hubiera llegado el cierre de la Administración, es decir, no habría habido dinero para pagar su funcionamiento, sueldos incluidos. Además, acusaron al presidente de la Cámara de llegar a un acuerdo secreto con la Casa Blanca para mantener la financiación de las ayudas a Ucrania. McCarthy lo niega. "Saben que fue algo personal... no tuvo nada que ver con el gasto", dijo luego a lo periodistas.

¿Quiénes son la mano de Trump en la Cámara?

A la cabeza de los republicanos radicales está Matt Gaetz, de Florida. Él y sus aliados son fieles seguidores de Trump y su "cuanto peor, mejor". Y así rechazan hacer tratos con los demócratas, como hizo McCarthy para salvar a la Administración y en última instancia a los ciudadanos que trabajan en ella o dependen de ella.

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Capitolio EUROPA PRESS - Archivo

Son ocho: Andy Biggs, de Arizona; Ken Buck, de Colorado; Tim Burchett, de Tennessee; Eli Crane, de Arizona; Bob Good, de Virginia; Nancy Mace, de Carolina del Sur; Matt Rosendale, de Montana, y el propio Gaetz.

¿Qué exigen?

Gaetz ha expresado su apoyo a la teoría de la conspiración, aquello de que las elecciones de 2020 fuero fraudulentas y a Trump se le robó la victoria. A principios de este año, lideró el intento de impedir que McCarthy se convirtiera en portavoz. Él y su grupo solo le dieron los votos cuando el candidato, ¡en la 15ª votación!, consintió en hacer concesiones.

Cuando McCarthy fue elegido sólo tuvo los votos de Gaetz y su grupo tras muchas concesiones y... ¡en la 15ª votación!

Entre las promesas que McCarthy hizo a los radicales republicanos estaba la de permitir que cualquier miembro presentara una moción para destituir al presidente de la Cámara. Gaetz y los suyos amenazaron con hacerlo si McCarthy dependía de los votos demócratas para aprobar cualquier ley de gasto, como hizo el fin de semana para evitar un cierre del Gobierno. En realidad, con los demócratas al mando de la Casa Blanca y el Senado, las exigencias de los republicanos de Trump son imposibles de cumplir.

¿Cuáles son las consecuencias?

Al ser la primera vez en la historia de EE UU que se destituye a su presidente, la Cámara de Representantes ha entrado en territorio desconocido. En el terreno de los hechos, los que pueden afectar a los ciudadanos, el Congreso tiene poco más de 40 días para llegar a un acuerdo que evite otro posible cierre de la Administración. Además, los congresistas deberían votar y aprobar el nuevo paquete de ayudas a Ucrania.

¿Y ahora qué?

"Nadie sabe lo que va a pasar, incluyendo todas las personas que votaron para desalojar... no tienen ningún plan. No tienen alternativa en este momento. Así que es simplemente un voto por el caos", ha dicho a la CNN el presidente del Comité de Reglas de la Cámara, Tom Cole. Ni demócratas ni republicanos saben qué va a pasar y algunos hablan de situación "apocalíptica".

¿Quién sucede a McCarthy?

Kevin McCarthy. J. Scott Applewhite / LA PRESSE

No hay un sucesor claro para la mayoría republicana de la Cámara de Representantes. McCarthy ya ha dicho que no lo volverá a intentar. Suenan los nombres de Steve Scalise o Tom Emmer, pero ellos o cualquier otro se las verán con las mismas exigencias del ala trumpista del Partido Republicano.

Scalise, representante por Luisiana, es hoy el número 2 de los republicanos en la Cámara de Representantes. Cuenta The Guardian que Gaetz llamó la atención sobre el viejo rival de McCarthy el lunes en una charla con periodistas: "No voy a pasar por alto a Steve Scalise sólo porque tenga cáncer de sangre", dijo el trumpiano. Pero Scalise está en pleno tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de sangre (que haberse detectado a tiempo).

¿Qué dice la norma?

Según las normas internas, McCarthy debería haber redactado una lista de nombres para un caso de vacante como el presente. El primero de esa lista actuará "como presidente 'pro tempore' hasta la elección de un 'speaker' o de un 'speaker' 'pro tempore'". Ese es el republicano de Carolina del Norte Patrick McHenry, que ha asumido el cargo por el momento.

El cómo de la elección de McCarthy en enero no lo imaginaron ni los guionistas de Hollywood. Ya hemos visto: hubo hasta 15 votaciones, por lo que, sea quien sea el próximo candidato, es casi seguro que volveremos a presenciar un espectáculo similar, con una votación tras otra.

"Podemos esperar semana tras semana de votaciones infructuosas mientras no se puede llevar a cabo ningún otro asunto. Los demócratas se regodearán en la disfunción republicana y la gente, con razón, sentirá repulsión", ha dicho el congresista republicano por California, Tom McClintock.