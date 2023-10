El Ayuntamiento trabaja para acabar con la plaga de ratas que desespera a Arganzuela

Los vecinos de Arganzuela están viendo como las ratas se hacen hueco en sus casas. Han llegado incluso a viviendas que se encuentran en la sexta planta de algún edificio. Ante esta situación, el Ayuntamiento ya ha tomado medidas. Los efectivos de Madrid Salud trabajan en la zona, tanto en el entorno urbano como en el alcantarillado, para identificar el origen del problema y, así, poder atajar la plaga. No obstante, el problema en los domicilios deben atajarlo los propietarios o las comunidades de vecinos, ya que se escapa de las competencias de este organismo municipal, según apuntan fuentes del área de Seguridad y Emergencias.

Así lo ha explicado el alcalde, José Luis Martínez Almeida. "Desde Madrid Salud están trabajando para que no sigan apareciendo ratas, tanto en el espacio público como en inmuebles residenciales", ha explicado. Ha pedido también que los vecinos que todavía no hayan denunciado ante el Consistorio la aparición de estos animales en sus casas, que lo hagan para poder intervenir "de forma inmediata".

Además, ha querido destacar que el Consistorio ha llevado a cabo, en los últimos años, un "esfuerzo muy importante" para atajar este tipo de situaciones. De hecho, ha apuntado que se ha duplicado el presupuesto que se destina a estas actuaciones.

Por otro lado, el alcalde ha negado que estas plagas sean un "fenómeno generalizado" en la capital, aunque pueda darse en algunas zonas. "Madrid es una ciudad muy grande, de 600 kilómetros cuadrados, y, por tanto, pueden darse este tipo de situaciones en algunos barrios". Por ello, ha destacado que lo importante "es actuar lo más rápido posible".

No obstante, los vecinos de Arganzuela no son los únicos que han denunciado que estos animales han aparecido en el barrio. También lo han hecho los vecinos de Palomeras, en Puente de Vallecas. Estos animales han invadido el parque Campo de la Paloma. Aseguran que llevan meses denunciando este hecho ante el Consistorio, pero todavía no han logrado solventar el problema.

Puerta de Béjar, de Miravete y de la Cruz

"Están por todas partes: en la calle, en los portales, en los balcones y el interior de algunas viviendas". Así comienza la denuncia que han hecho desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Explican que desde hace unas semanas los residentes de las calles Puerto de Béjar, Puerto de Miravete y Puerto de la Cruz Verde han visto estos animales o sus heces en sus casas.

Indican que el problema comenzó en verano, "mientras se estaban realizando las obras de ampliación de las aceras en Puerto de Béjar". Lola, una de las vecinas afectadas, explica que, en aquel momento, "las canalizaciones de agua se quedaron al aire libre y las ratas comenzaron a salir".

Estas obras se realizaron durante el verano, una época que, según indican fuentes municipales, las ratas se hacen "más visibles". "Ante la escasez de alimentación y agua en el subsuelo- su hábitat habitual- salen a buscarlo a la superficie", añaden.

Aunque considera que es necesaria la ayuda del Consistorio para poder atajar el problema en las calles, también cree que hace falta que las comunidades de vecinos se coordinen para acabar con la plaga dentro de los edificios. "Hace falta un enfoque serio", apunta. "O nos lo tomamos en serio y aplicamos soluciones intensivas y coordinadas o el problema va a ir a más", añade.

Para ello, pide que desde el Ayuntamiento se ponga en contacto con las comunidades de vecinos afectadas porque "tienen más experiencia" en este tipo de situaciones. "Nosotros no sabemos cómo tenemos que actuar", añade. Es algo en lo que ya están trabajando desde Cibeles, según apuntan fuentes municipales. "Estamos levando a cabo funciones de asesoramiento tanto en el tratamiento que pueden realizar los vecinos como en las empresas que les pueden ayudar", indican.

Actuaciones ante una plaga de ratas

"Las poblaciones de ratas del alcantarillado se vigilan y tratan preventivamente, a través de los planes de prevención anual desarrollados por el departamento de vectores de Madrid Salud", explican desde el área de Seguridad y Emergencias. Para ello, ponen en marcha diferentes planes para todos los escenarios y espacios de roedores posibles, "tanto en espacios públicos como infraestructuras y canalizaciones".

Además de este tipo de actuaciones, el Ayuntamiento interviene también en los puntos en los que recibe avisos de la presencia de estos animales. "Existe un sistema de control de avisos y cuando se reciben, los técnicos de Control de Vectores acuden en 24 o 48 horas como máximo", apuntan. Con ello, hacen "un diagnóstico de la situación para poder actuar en consecuencia".