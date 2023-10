Laura Escanes ha vuelto al foco mediático tras mostrar su enfado ante las críticas recibidas por sus declaraciones en el último episodio de su pódcast, Entre el cielo y las nubes, al que asistió la tiktoker y artista Mar Lucas como invitada.

La influencer catalana celebraba el pasado 2 de octubre el cuarto cumpleaños de Roma, su hija en común con el presentador Risto Mejide. Horas más tarde estallaba la polémica al publicarse el avance del nuevo episodio de su programa, en el que habla del momento que protagonizó en el escenario del Zevra Festival junto a su actual pareja, Álvaro de Luna.

El romántico gesto del cantante revolucionó las redes y se hizo viral, pero Laura ha confesado cómo le afectó realmente esa situación. La influencer ha declarado que, además de un momento bonito, fue algo que le generó mucha ansiedad, sobre todo por la repercusión posterior.

El momento protagonizado por la pareja se hizo viral tiempo después de la noticia de la ruptura entre los artistas Rosalía y Rauw Alejandro. Comentarios como "solo me queda confiar en Laura y Álvaro" fueron los que hicieron que Laura sintiese demasiada responsabilidad por mostrar una relación perfecta hacia sus seguidores.

Ante esta situación, la propia Laura Escanes ha estallado en sus stories de Instagram y no ha dudado en contestar a sus haters: "He visto comentarios al respecto y todos consisten en invalidar la ansiedad de los demás, en este caso la mía. ¿Qué derecho tienes tú a decirme que no tenga ansiedad por algo?".