Una nueva avería en el Cercanías de Madrid despierta las críticas de Ayuso y Almeida

"Caos" y "una auténtica vergüenza". Así es como han calificado tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los retrasos que ha habido este martes en el Cercanías. Una avería en la estación de Atocha ha provocado que los convoyes dejasen de circular con normalidad. Por ello, ambos dirigentes han culpado a Pedro Sánchez de la incidencia. Le acusan de "castigar a la región sin inversiones".

Eran las 10.00 horas aproximadamente cuando Adif informaba de que se estaban produciendo retrasos en todos los trenes de alta velocidad con entrada o salida de la estación de Atocha. La "rotura de un pantógrafo" ha impedido la circulación de los convoyes. Ha sido a las 14.00 horas cuando han conseguido retirar el vehículo, volviendo, así, a dejar disponibles para la circulación las dos vías de la línea del corredor sur.

Esto ha llevado a que también se produjesen retrasos en las líneas C-3 y C-3a. Además, los trenes de larga distancia entre Madrid y Barcelona también vieron interrumpida su circulación de madrugada.

Ante esta situación, las críticas no han tardado en salir a la luz. La primera en hacerlo ha sido Ayuso. "Madrid, otra vez sumido en el caos por culpa de Sánchez, que castiga a nuestra región sin inversiones esenciales", escribía en sus redes sociales. Ha denunciado también que los madrileños son "rehenes de las averías y retrasos de Renfe".

No ha sido la única del Ejecutivo regional que ha recriminado al Gobierno nacional este suceso. El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructura, Jorge Rodrigo, ha exigido a Sánchez más inversiones en la Comunidad para "evitar otro incidente" en Cercanías.

"Necesitamos que se solventen esos problemas porque no puede ser que los madrileños se levanten con incertidumbre y sin saber si van a llegar a su puesto de trabajo", ha criticado. Por ello, ha querido subrayar la importancia de que haya inversiones en el Cercanías de Madrid porque "se han producido hasta ahora un total de 600 averías". También ha pedido que "se garantice la movilidad".

Por su parte, Almeida ha asegurado que es "una auténtica vergüenza" la situación que este martes han vivido los pasajeros de Renfe en la capital. Además, ha recriminado a Sánchez que "no invierta un solo euro". Ha defendido también que los madrileños no sn ciudadanos "de segunda ni de tercera", sino que tienen "los mismos derechos" y no tienen que ser "castigados por las cesiones frente al independentismo". En esta línea, ha recordado que Sánchez es presidente "de todos los españoles".

"Estamos hartos", ha manifestado el regidor madrileño. "Se acabó ya de tener que aguantar con paciencia y resignación la chapuza y el caos que hay en Cercanías todos los días", ha apuntado acto seguido.