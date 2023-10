Abril Cols comparte el miedo que pasó en un parking, sola, con un hombre que no paraba de mirarla: "Los peores 5 minutos de mi vida"

Lo que era un día normal de compras y recados se podría haber convertido en una auténtica pesadilla para Abril Cols, después de encontrarse sola con un hombre desconocido en un parking.

Así lo ha contado la tiktoker en sus redes sociales, confesando que fue uno de los momentos que más miedo ha pasado en su vida. Ha denunciado que es una de las "miles de historias" que pasan las mujeres cuando se quedan "cinco minutos solas".

Todo sucedió en un aparcamiento en el centro de Barcelona, al que bajó a dejar sus compras y esperar a que llegara una amiga suya. Al llegar, se dio cuenta de que había un hombre en su coche que, después de verla, no le quitaba el ojo.

"Sentía que me observaba mucho", ha recordado, relatando el momento de pánico en el que no sabía si volver a pasar delate suyo para huir o quedarse dentro del coche encerrada.

Asustada ante la posibilidad de que su amiga llegara al parking y se quedara a solas con el misterioso hombre, decidió sentarse en el asiento del copiloto mientras se daba cuenta de que aún la tenía vigilada.

"De repente, oigo que se baja del coche y veo que se iba a acercando", ha contado: "Viene hasta mi puerta y me dice que bajara la ventana y me dice algo de una bolsa". Abril le dice que no con la mano, y enfada al individuo, que vuelve al coche justo cuando aparece su amiga.

Entonces, deciden huir y se asustan todavía más cuando ven que, de un acelerón, el hombre las persigue con su vehículo. Por suerte, deciden volver a aparcar al ver que viene una familia.

La presencia de más testigos hace que el hombre se vaya finalmente el primero del aparcamiento subterráneo. Cuando salieron, ya no estaba. "No sé qué reacción hubiera sido la correcta", se ha lamentado: "Nunca sabré que quería ese chico, pero nada bueno".