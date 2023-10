El independentismo pincha en su intento de un 1-O masivo para exigir a Sánchez amnistía y referéndum

El independentismo ha aprovechado este domingo la conmemoración del 1 de octubre para situar el referéndum en el centro de la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Pero estos actos, a pesar del momento político, no han tenido un seguimiento masivo -4.500 personas según la Guardia Urbana- y que, a pesar del llamamiento a la unidad, se han podido escuchar voces discordantes entre ERC y Junts y también entre la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

El acto central y unitario de la jornada se ha celebrado en la plaza Catalunya de Barcelona con las intervenciones de las entidades soberanistas y que ha cerrado el presidente del Consell per la República y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha intervenido por videoconferencia desde Waterloo.

Puigdemont ha situado el 1-O como "un colosal ejemplo de resiliencia y de resistencia" y por ello, en su opinión, "no podemos perder el norte buscando salidas personales. Nosotros hemos de servir como guardianes del 1-O" y ha afirmado que los políticos no se pueden dedicar a "buscar una vida más plácida".

Así, y en un mensaje dirigido a ERC y a Pedro Sánchez, Puigdemont ha avisado: "Ni lo dejamos correr, ni aceptaremos que nadie pase página en nuestro nombre”. Y ha añadido que la fórmula existe, y solo nos tenemos que decidir a aplicarla"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado que la autodeterminación y la amnistía sean un "punto de coincidencia" entre los independentistas y que los diputados obtenidos por Junts y ERC en las elecciones generales puedan ser clave en la negociación de una posible investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha augurado unas negociaciones complejas y que habrá voces "desde la caverna que se opondrán, amenazarán e intentarán" hacerles callar para oponerse a las demandas de los independentistas.

"Saber sumar, hablar, escuchar y darnos cuenta de que no estamos tan lejos los unos de los otros. Partir de la voluntad de entender y llegar a acuerdos y siempre mirar hacia adelante", ha insistido.

El referéndum en el centro, pero con discrepancias

Una vez más, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha protagonizado la intervención más reivindicativa del acto de Barcelona. Feliu ha recordado que “el 1-O luchamos y ganamos, pero no hicimos la independencia. Cada día será 1-O hasta que no consigamos la independencia de Cataluña”.

Para Feliu, “solo tenemos un objetivo que es la independencia de Cataluña, uno solo. Por eso pedimos a los políticos que sean coherentes con ese objetivo". Y una vez ha lanzado duras críticas con "unos partidos que parece que hoy miran más al Congreso que la Parlament de Catalunya. Unos políticos que quieren que nos perdonen porque hicimos el 1-O ¿Queréis que os perdonen?" Una pregunta que Dolors Feliu ha lanzado al aire, y que los manifestantes han respondido con un 'no' unitario.

Gritos de "independencia" en la concentración por el 1-O en Barcelona pic.twitter.com/kBkPWtPlyl — 20m - Barcelona (@20mBarcelona) October 1, 2023

Feliu ha vuelto a pedir a los partidos políticos que "si no saben cómo conseguir la independencia, convoquen elecciones". Y ha argumentado que "quieren una cosa que se llama Amnistía. Pero no tenemos ganas de que nos perdonen ni de perdonar. Que no nos confundan los términos, que no le llamen autodeterminación, que le llamen independencia, con todas las letras”.

Por contra, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha sido abucheado por los concentrados cuando ha reivindicado la amnistía: "Luchamos por la amnistía para forzar al Estado a reconocer que votar no es delito. Luchamos por la amnistía para forzar al Estado a afrontar democráticamente el conflicto político", ha defendido en el acto convocado por el Consell de la República (CdRep), la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y La Intersindical.

"Necesitamos debilitar al Estado y por eso estamos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde está en juego que Estrasburgo condene una vez más al Estado por vulnerar derechos fundamentales", ha señalado.

Finalmente, ha asegurado que Òmnium continuará "vertebrando mayorías y fortaleciendo el movimiento para ganar", en un acto en el que una parte de los asistentes ha silbado contra él por hacer referencia a la amnistía.