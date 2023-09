Aitana y su divertido descuido en la dedicatoria a Ibai en su nuevo disco: "Me he equivocado"

La cantante Aitana le ha hecho una dedicatoria especial al famoso streamer Ibai Llanos tras lanzar su último disco, Alpha, hace escasos días.

El catalán ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) una foto del disco firmado por la cantante en la que aparece dos veces su firma.

En la portada del disco Aitana ha escrito el nombre de Ibai seguido de un corazón y de su firma. Justo debajo ha continuado con un "Ojalá te mole 'Alpha'", que acaba con otra firma más.

La cantante se dio cuenta y también quiso dejarlo por escrito: "Lol he firmado dos veces, me he equivocado, perdón".

La divertida anécdota ha sido muy comentada y la imagen ha alcanzado los 45 mil me gustas.