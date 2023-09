Ana Mena lanza 'Madrid City', su nueva canción con guiños a 'Las 12', Shakira y Christina Aguilera

Madrid City, el nuevo hit de Ana Mena, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Desde que el pasado agosto la cantante malagueña interpretara por primera vez este tema en el festival Arenal Sound, el interés de sus seguidores por escuchar la versión oficial de la canción no ha parado de aumentar.

Tanta ha sido la expectación que este viernes, a tan solo unas horas del estreno de Madrid City, la canción ha alcanzado miles de visualizaciones y el nombre de "Ana Mena" ha logrado posicionarse como tendencia en la plataforma de X (Twitter).

Y no es para menos, pues este nuevo single, compuesto junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, productores de su tema Las 12 en colaboración con Belinda, recoge el testigo de su exitosa antecesora con unos sonidos bailables de estilo pop-electrónico y llenos de color. "Con ellos la inspiración y la creatividad fluye de una forma natural y creamos cosas increíbles, ellos son dos genios, les adoro", ha expresado la malagueña.

Asimismo, más allá del parecido musical, la artista ha querido rendir un especial homenaje a Las 12 a través de un guiño en el videoclip de la canción, dirigido por Quique Santamaría. En él, podemos ver a la cantante llevando una especie de reloj de pulsera, haciendo referencia a esta icónica hora.

Pero este no es el único guiño que podemos encontrar en este videoclip. A lo largo del mismo, Ana Mena luce un atuendo ajustado de cuero al más puro estilo de Shakira en su tema de Suerte (Whenever, wherever) y de Christina Aguilera en Dirrty. Y no es casualidad, pues la malagueña ha querido rescatar de una forma divertida la estética de los 2000 para celebrar su noche de fiesta en compañía de sus amigas.

De esta forma, Madrid City supone el gran arranque de lo que será su nuevo proyecto musical, que se anuncia tan solo seis meses después de que lanzara su segundo álbum de estudio, Bellodrama.

Tras lograr un rotundo sold out en el Wizink Center el pasado 9 de septiembre, la cantante continuará con su gira Bellodrama Tour por nuestro país. Asimismo, el próximo 8 de diciembre cantará en México, cruzando por primera vez el charco a Latinoamérica, con varias fechas previstas para 2024.