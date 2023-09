El 'tiktoker' Jorge Cyrus habla sobre el polémico viaje de 'influencers' a Cuba: "No vimos ni un duro"

En julio de este año, un viaje de numerosos influencers a Cuba despertó una gran polémica en redes sociales, tras ser acusados de acudir para blanquear el país y su dictadura. Entre los viajeros, se encontraba Marina Rivers, las Twin Melody o Jorge Cyrus.

Este último ha hablado ahora de la polémica en el programa Animales Humanos y ha vuelto a reiterar lo que muchos expresaron en verano: no fue una promoción pagada.

De hecho, lo que tenían que anunciar era una agencia de viaje y el vuelo que tenían desde Barcelona hasta La Habana. No obstante, ha reconocido que no se pusieron a "investigar a la agencia".

Sincerándose, Jorge ha reconocido que tampoco investigó "la situación del país": "Fue fallo mío, pero no es algo que hago normalmente". Aun así, cuando sus seguidores le avisaron, decidió armarse de provisiones en España.

"En el aeropuerto cuando lo dije en redes me llegaron mensajes de que Cuba estaba mal y entonces empezamos a coger comida y sacar dinero en efectivo", ha recordado.

"Al llegar pedí que me dijeron asociaciones y maneras de ayudar y empecé a dar propinas y a dar donativos a una chica, a dar medicamentos... pero no lo subí", ha añadido: "¿Tú crees que yo puedo subir vídeos de los niños por la calle? Esas cosas no se pueden hacer".

Todo esto, fue antes de que comenzara la polémica en redes y le acusaran de ganar dinero con el viaje. "En ningún momento nos dijeron que era para blanquear la imagen", ha asegurado: "No vimos ni un euro, obviamente fuimos a gastos pagados, pero no vimos ni un euro".

Además, el creador de contenido ha asegurado que lo pasó mal y, aunque sus compañeros ignoraron la polémica, él sí reflexionó sobre la posibilidad de que habían "hecho algo malo".

Ha confesado que vio mucha pobreza. "Había niños pidiendo en la calle, la luz se iba cada dos por tres, no había internet, no tenían casi para comer...", ha reconocido.