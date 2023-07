Vuelven a criticar a la 'tiktoker' Marina Rivers por defender su viaje a Cuba: "Nos toma por estúpidos"

El viaje de influencers españoles a Cuba aún sigue dando que hablar en redes sociales. Después de ser acusados de "blanquear al régimen", la tiktoker Marina Rivers quiso responder a todas las críticas.

La madrileña expuso en un vídeo pruebas en las que aseguraba que todo el viaje se había hecho a través de una empresa española que promocionaba el vuelo Barcelona-La Habana y que después se habían quedado en hoteles Meliá, que no pertenecían a la dictadura.

No obstante, estas declaraciones han vuelto a enfadar a usuarios de TikTok como Royniel, que ya habló de cómo era la verdadera realidad en Cuba antes de que él pudiera emigrar a España.

"Nos toma por estúpidos", se ha quejado el tiktoker: "Sí, la empresa tiene sede en Barcelona, pero el CEO de la agencia es un cubano, por lo tanto, hay gente de la política cubana involucrada en este tema".

Le ha exigido a la madrileña que se informé más sobre la realidad de la isla. "La cadena de hotel es española, pero todas las cuentas se la tienen que dar al régimen", ha asegurado: "En la isla no se mueve un solo dólar si no es aprobado por la dictadura".

"Directamente, no trabajaron con la dictadura cubana, pero indirectamente sí", ha afirmado después de mostrar cómo las actividades que hicieron allí estaban promocionadas por la marca del dictador.

La usuaria española Laura Méndez también ha publicado otro vídeo pidiéndole más investigación a Marina Rivers antes de viajar o de defenderse.

"Me he recorrido toda Cuba", ha comentado su publicación: "Y vosotros no os habéis enterado ni de la mitad de la película". La ha criticado por "excusar su promoción" y compararlo con la "dictadura franquista".

"Muchas gracias por ayudar al pueblo cubano dándole vuestras miserias, yo cuando estaba ahí le pagué un pasaporte a un cubano para que pudiera salir", ha comentado: "No habéis tenido oportunidad de hablar con la gente en la calle y ver lo que están pasando porque la agencia ni los hoteles lo habrán permitido".

Además, ha refutado la declaración que hizo Rivers de que "Cuba vive del turismo". "Estáis favoreciendo más a la dictadura cuanto más turismo hagáis en Cuba", ha concluido.