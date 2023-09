Adiós a tres décadas de Nagorno Karabaj: la autoproclamada república anuncia su disolución y la población se exilia en Armenia

El seis de enero de 1992 la entonces denominada República del Alto Karabaj, ahora República de Artsaj, proclamaba su independencia. La región de mayoría armenia, y reclamada por Azerbaiyán, había decidido en medio del convulso contexto de la disolución de la Unión Soviética convertirse en un Estado soberano. Aquello fue el preludio de un conflicto que ha pasado por varias etapas de guerra abierta y alto el fuego (violados contantemente).

La última estocada de las tropas azeríes se produjo el pasado 19 de septiembre. Una operación relámpago de 24 horas que se saldó con más de 200 muertos terminó con tres décadas de una autoproclamada república que en este tiempo no había conseguido grandes reconocimientos diplomáticos; no así apoyo internacional. Sus habitantes, cerca de 120.000, han huido del territorio por temor a represalias. Más de 65.000 han cruzado ya la frontera, comenzando así una nueva vida, ahora como refugiados, lejos de lo que hasta ahora había sido su hogar.

Este jueves, el presidente de Nagorno Karabaj, Samvel Shahramanián, ha firmado la disolución de la república a partir del 1 de enero de 2024 debido a la "grave situación a nivel político y de seguridad" y "teniendo como prioridad garantizar la seguridad física y los intereses vitales de la población de Artsaj".

"La población de Nagorno Karabaj, incluidos los que están fuera, deben familiarizarse, tras la entrada en vigor de este decreto, con las condiciones de reintegración presentadas por Azerbaiyán para adoptar una decisión independiente e individual sobre la posibilidad de quedarse en Nagorno Karabaj", recoge el documento. Resalta también que la decisión "tiene en cuenta el acuerdo alcanzado con Azerbaiyán, mediado por las tropas de pacificación rusas, para el paso libre, voluntario y sin restricciones de los residentes de Nagorno Karabaj, incluido el personal militar que ha entregado las armas".

Por su parte, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, advirtió el domingo del peligro de una "limpieza étnica". Mientras que las autoridades azeríes insisten en que su intención es que los karabajíes puedan permanecer en sus hogares y han prometido respetar sus derechos.

"En unos días no habrá armenios en Nagorno Karabaj"

Ereván es escéptico sobre la buena voluntad de Azerbaiyán y Pashinián ha asegurado este jueves que la población está saliendo de la zona: "Como resultado de la política de limpieza étnica aplicada por Azerbaiyán, continúa la salida de armenios de Nagorno Karabaj. Los datos muestran que en unos días no habrá armenios en Nagorno Karabaj". El presidente armenio ha asegurado que lo que se está viviendo es "un acto directo de limpieza étnica y provocación de la apatridia".

"Los comunicados condenando la limpieza étnica que está teniendo lugar en Nagorno Karabaj son importantes, pero si no se ven seguidas de decisiones políticas y legales adecuadas, las condenas se convierten en actos de consentimiento de lo que está pasando", ha señalado Pashinián. El mandatario ha incidido en que "su principal deber es recibir a los hermanos y hermanas desplazados por la fuerza de Nagorno Karabaj, de la forma más atenta posible y cubriendo sus necesidades más urgentes".

Al tiempo, Davit Babaián, antiguo ministro de Exteriores de Artsaj y asesor de Shahramanián, ha anunciado este jueves que se entregará a las autoridades azeríes. "Todos saben que estoy en la 'lista negra' de Azerbaiyán y han pedido que me traslade a Bakú para una investigación", ha detallado. "Esta decisión causará mucho dolor y estrés, principalmente a mis seres queridos, pero estoy seguro de que lo entenderán. Que no comparezca o peor, que escape, causaría un gran daño a nuestro pueblo, que ya ha sufrido mucho, a mi gente y, como hombre honesto, trabajador, patriota y cristiano, no puedo permitirlo", ha dicho.

Esta decisión llega un día después de que Azerbaiyán anunciara la detención del ex ministro de Estado -equivalente a primer ministro- de Artsaj, Ruben Vardanyan, cuando intentaba entrar a territorio armenio. Armenia ha presentado ya una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Se espera que los líderes de Armenia y Azerbaiyán se reúnan el próximo jueves 5 de octubre en la Cumbre Europea que se celebrará en la ciudad española de Granada. Por el momento no ha trascendido que se firmará, ya que entre ambos países todavía quedan tensiones por resolver, como la petición azerí de crear un corredor terrestre con Turquía. Además, ciudadanos armenios ha protestado contra su primer ministro, al acusarlo de haber traicionado la causa. Ahora, tendrá que lidiar con una presión interna y una crisis de refugiados. Pese a la disolución oficial de Nagorno Karabaj, el conflicto no ha terminado.