El presentador Jordi Cruz y el periodista Juan Sanguino se enzarzan en redes por la fama: "Por suerte, no necesito validación de nadie"

Twitter ya no se llama Twitter, se llama X. La red social del pájaro azul ya no tiene ningún pájaro azul. Pero hay cosas que no cambian y los rifirrafes entre usuarios, tanto anónimos como conocidos, siguen presentes en la plataforma. Y el último de ellos ha sido entre Jordi Cruz Pérez y Juan Sanguino.

Todo comenzó por una entrevista que concedió a mediados de septiembre el que fuera presentador de Art Attack en Hora 25, de La Ser. "He huido de la fama. No tengo ningún amigo famoso", fue una de las frases que dijo el catalán.

Al día siguiente, el colaborador de Cuentos chinos reaccionó a este tuit con un gif de incredulidad, volviendo a citar la frase "he huido de la fama".

Tras ser mencionado por otros internautas, Jordi Cruz, al que llaman "el Jordi Cruz bueno" en comparación al juez de MasterChef, se percató de este mensaje y contestó a Sanguino.

"Con 19 años vi la trampa de la fama, el creerte importante. Voces que decían 'eres el mejor, lo vas a petar'. Gente como tú que piensa que el éxito profesional y en el trabajo se mide por tu nivel de fama. No seré nadie, pero sigo trabajando de lo que me gusta", le contestó, parece que interpretando que su gif se refería a que no había huido de la fama porque no tenía fama.

Hola Jordi, yo no he dicho que el éxito profesional se mida por el nivel de fama ni que no seas nadie. Vamos, no sé por qué interpretas todo eso de un gif. Lo que el gif quiere decir es que (de unos años a esta parte) creo que persigues la fama. En cualquier caso, era una broma. — Juan Sanguino (@juanlsanguino) September 28, 2023

Entonces, comenzó el intercambio de mensajes y reproches. "Yo no he dicho que el éxito profesional se mida por el nivel de fama ni que no seas nadie. Vamos, no sé por qué interpretas todo eso de un gif. Lo que el gif quiere decir es que (de unos años a esta parte) creo que persigues la fama. En cualquier caso, era una broma", aclaró el exconcursante de Traitors España, reality de HBO Max en el que el propio Cruz iba a concursar, pero tuvo Covid una semana antes.

Pero Jordi es que tú infieres que perseguir la fama es algo malo. ¿Quién ha dicho eso? Tú eres presentador y creador de contenido, dos curros que traen consigo fama. Huir huir de ella no huyes (y he escuchado la entrevista, entiendo a lo que te refieres). — Juan Sanguino (@juanlsanguino) September 28, 2023

"Juan, después de 25 años, ni la persigo ni la quiero", le respondió. "Tú infieres que perseguir la fama es algo malo. ¿Quién ha dicho eso?", le preguntó el periodista. "Eres presentador y creador de contenido, dos curros que traen consigo fama. Huir de ella no huyes".

"Tú me has respondido citándome, sabiendo perfectamente lo que iba a ocurrir, y haciendo valoraciones sobre mi carácter ('gente como tú'). Como lo has hecho en tono humilde, queda disimulado, pero es una hostia bien dada", criticó el escritor.

Yo puse un gif en plan de broma y en base a tus actos, tú me has respondido citándome (sabiendo perfectamente lo que iba a ocurrir) y haciendo valoraciones sobre mi carácter (“gente como tú”). Como lo has hecho en tono humilde queda disimulado, pero es una hostia bien dada, ¿eh? — Juan Sanguino (@juanlsanguino) September 28, 2023

Por su parte, el expresentador de Art Attack le contestó que no consideraba que su gif fuera una broma y volvió a repetir que nunca le interesó la fama, que solo quería seguir haciendo lo que le gusta: "Por suerte, no necesito la validación mediática ni de nadie para sentirme realizado con mi trabajo".

Pero claro que era una broma. Sabré yo lo que era, que fui el que lo tuiteó. Me parece incoherente dedicarse a un trabajo público y decir que huyes de la fama, nada más. Pero aquí el villano no soy yo, sino el que te ha hecho @ para que lo veas. Mi intención no fue reírme de ti. — Juan Sanguino (@juanlsanguino) September 28, 2023

Sanguino le aclaró que era una broma y que consideraba que dedicarse a un trabajo público y decir que huyes de la fama le "parce incoherente". "Mi intención no fue reírme de ti", matizó.

Creo que no es que estemos en desacuerdo, sino que estamos hablando de cosas distintas. Gracias por disfrutar de mi trabajo, es recíproco (se lo he dicho a Dani alguna vez) y siento haberte ridiculizado. A mí me habría sentado fatal ese tuit, pero no siempre soy coherente. — Juan Sanguino (@juanlsanguino) September 28, 2023

"Sé que este curro conlleva posible fama, pero yo elijo huir de ella, no creérmela y que no cambie mi forma de ser", respondió Jordi Cruz y, después, alabó el trabajo de Juan Sanguino. "Estamos hablando de cosas distintas. Gracias por disfrutar de mi trabajo, es recíproco", le contestó el periodista. "Siento haberte ridiculizado. A mí me habría sentado fatal ese tuit, pero no siempre soy coherente".