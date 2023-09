La divertida reacción de Jordi Cruz al encontrar su cocina inundada tras su exitoso 'Art Attack' de aliens: "¿Habrán sido ellos?"

Si hace unos días Jordi Cruz se convertía en el centro de las miradas por su última manualidad, ahora el que fuera presentador de Art Attack ha vuelto a ser el protagonista, pero no por su trabajo. Si los lunes ya son duros normalmente, este inicio de semana ha sido especialmente complicado para el 'artemaníaco'.

"¿Tu lunes como va?" escribía ayer a través de su cuenta de X, anteriormente llamado Twitter, junto a un vídeo en el que se veía como todo el suelo de su cocina se había inundado. El agua, que salía de una de las tuberías, dejó todo mojado a su paso, como así mostró en la publicación.

Con el humor que al presentador le caracteriza durante todo el día fue mostrando la evolución de su gran problema. Y es que, no solo llegó el agua a la cocina, sino que en el cuarto de baño también caía el agua como si fuera "una cascada".

¿Tu lunes como va?

El mio... pic.twitter.com/XVnqs2GsEf — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) September 18, 2023

"Me lo tomo a cachondeo porque no me queda otra, pero vaya movida cuando he llegado y me he encontrado las cascadas del Niagara. Y gracias diosito que era agua limpia", escribía en otra publicación.

Me lo tomo a cachondeo porque no me queda otra pero vaya movida cuando he llegado y me he encontrado las cascadas del Niagara. Y gracias diosito que era agua limpia 🙏🙏 pic.twitter.com/kFUolqMN5q — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) September 18, 2023

Los vídeos rápidamente se hicieron virales, tanto que los seguidores de Jordi no tardaron en encontrar a los posibles culpables. Según comentaban entre risas, habían sido los extraterrestres quienes habían "castigado" al televisivo por reírse de ellos. "¿Han sido ellos?", se llegó a preguntar el propio Jordi.

Como hacer tu Alien Momificado :) pic.twitter.com/BFRvk0sJfa — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) September 15, 2023

Aunque finalmente todo tuvo un final feliz, como concluyó el usuario de X a través de un último vídeo. "Que conste que no lo he arreglado yo, han venido unos profesionales que lo han arreglado muy bien", explicó entre risas Jordi. Además, dejó un claro mensaje a los "culpables": "Aliens, no vayáis por ahí, que os encuentro. Y como nos encontremos ya veremos".