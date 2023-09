El TSJM tumba la moratoria que permitía a las furgonetas B entrar en el centro de Madrid

La ordenanza de Movilidad de Madrid no permite que ningún vehículo con etiqueta B acceda al distrito Centro. Sin embargo, en el Pleno del pasado mes de diciembre, los votos de PP, Ciudadanos y Vox sacaron adelanta una moratoria que permitía que los vehículos de mercancías con esta etiqueta entrasen en la zona hasta el 31 de diciembre de 2023. Tras su aprobación, Más Madrid y PSOE decidieron recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al considerarlo "una medida regresiva" y que se había "hecho por la puerta de atrás". Nueve meses después, les han dado la razón. El TSJM ha declarado la nulidad de pleno derecho de la moratoria.

Esta sentencia llega el mismo día que Cibeles celebra su primer Pleno— salvando el de la formación de Gobierno y uno extraordinario para aprobar las nuevas normas urbanísticas—, lugar en el que, aunque no estaba previsto, ha salido a debate el asunto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que está siendo estudiada por los servicios jurídicos para ver si recurren y ha aprovechado la ocasión para criticar que "la izquierda se vanaglorie de perjudicar a los trabajadores que tanto defienden". Por su parte, la líder de la oposición, Rita Maestre, ha aplaudido la decisión tomada por el TSJM al considerar que es una medida que "se hizo por la puerta de atrás".

Sin embargo, el Ayuntamiento no impondrá todavía multas a los vehículos de mercancías con etiqueta B que entren al distrito Centro, según ha indicado el delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. "Los plazos comenzarán a correr una vez que recibamos oficialmente esa sentencia", ha indicado. Cuando esta llegue a los despachos de Cibeles, tendrán un plazo de un mes para presentar un recurso a la decisión de la Justicia y "10 días para que se notifique formalmente a las partes".

Esto significa que queda, al menos, un mes y medio para que la sentencia gane firmeza, siempre y cuando el Consistorio no presente ningún recurso. Presentarlo o no es algo que está siendo estudiado por los servicios jurídicos del Consistorio, cuya decisión darán a conocer "a lo largo de las próximas semanas". "Hasta que no sea firme la sentencia, el Ayuntamiento de Madrid no comenzará a multar los vehículos B de mercancías que accedan al Centro", ha indicado Carabante.

"Chapuza" frente a "motivo formal"

Tanto la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, como la del PSOE, Reyes Maroto, han aplaudido la decisión tomada por el TSJM durante el Pleno celebrado este jueves. La primera ha asegurado que se trata de un "varapalo a la moratoria y al intento de recortar Madrid Central por la puerta de atrás". Por su parte, la socialista ha asegurado que esta sentencia es el resultado de "la chapuza legal" que trató de llevar a cabo el anterior equipo de Gobierno.

Ambas formaciones argumentan que la moratoria no se llevó a cabo correctamente por tres motivos. Consideran que se trata de "una medida regresiva" para la que se necesitaba un informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad, que no se pidió. También aseguran que se realizó "por la puerta de atrás" y de manera "chapucera", debido a que se aprobó dentro de la ordenanza de Limpieza y no como una modificación de la de Movilidad. La última de las justificaciones pasaba por la falta de haber sometido la medida a información pública.

Ha sido este último el motivo que, según el delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha llevado al TSJM ha declarar la nulidad de pleno derecho de la moratoria. "Se trata tan solo de una estimación del recurso en el ámbito formal, por tanto no entra en el fondo de la decisión del Ayuntamiento de Madrid", ha explicado.

El líder de Vox, Javier Ortega Smith, también ha reaccionado a la sentencia, después de haber sido clave para su aprobación hace casi un año. Ha apelado a la falta de firmeza de esta, por no haber cumplido todavía los plazos correspondientes, pero considera que "la mejor moratoria es la permite a todos los vehículos circular con libertad". "Nosotros estamos esperando otra sentencia, de todos los recursos que presentamos contra la ordenanza de Movilidad", ha añadido.