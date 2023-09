El 'streamer' Carras muestra su cambio radical dos años después de hacerse viral por las críticas a su peso

Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas, nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé.



Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo específico.



En fin. Empezando bien el lunes 😉💪🏻 pic.twitter.com/bjWlTlQeZ0