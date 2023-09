Ibai Llanos revela que ha perdido más de 15 kilos desde que empezó su cambio físico: "Voy lento, pero no compito contra nadie"

En noviembre de 2022, Ibai Llanos anunció que volvía a empezar su reto de cambio físico en el que quería intentar de nuevo centrarse en su alimentación y el ejercicio. Casi 10 meses después, el streamer está orgulloso de no haberse rendido.

Aunque prometió publicar en YouTube actualizaciones de sus entrenamientos, lo cierto es que ha dejado de hablar del tema. Muchos dudaban si había tirado la toalla y, recientemente, Llanos ha confirmado que sigue entrenando a diario.

"Invierto en mí mismo casi dos horas al día", ha explicado, 45 minutos en el gimnasio y 1 hora andando. Mezclado con la alimentación, el creador siente que está mejorando, aunque muy lentamente.

En su directo ha confesado que ha perdido entre "15 y 16 kilos". "Os puede parecer poco, sé que es un ritmo lento", le ha comentado a sus seguidores.

"No compito contra nadie", ha añadido: "He perdido peso y las analíticas dicen que estoy mejor que hace nueve meses. Me encuentro mejor y duermo mejor. Para mí es suficiente".

Durante el verano ha sido más complicado seguir el plan de ejercicio, por los viajes y las vacaciones de su entrenador. "Nunca lo he apartado, siempre he seguido centrado en el objetivo", ha asegurado, reiterando que en las últimas semanas ha estado muy centrado en su rutina.