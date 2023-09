José Antonio León, de 'Sálvame', rechaza a Jorge Javier Vázquez, pero no a Pablo Motos

Con el fin de Sálvame, sus trabajadores, delante y detrás de la cámara, tuvieron que buscar salida en otros campos. Entre ellos, también los reporteros del programa. En el caso de José Antonio León, uno de los más recordados, ha sido fuera de la televisión.

Así, mientras surge alguna propuesta televisiva, se ha tirado por el mundo de la moda, dedicando su tiempo casi por completo a la firma de complementos que tiene con su esposa y a su canal de YouTube.

Pese a llevar tanto tiempo en Sálvame, el andaluz ha asegurado que no echa de menos el programa de Telecinco. Tampoco el mundo del corazón. "Ha sido una etapa que tuvo su inicio y su final", asegura el periodista y colaborador en una entrevista en La Razón.

"Me han llamado para trabajar de periodista, pero fuera del medio televisivo", desvela. "Pero este no es el único medio en el que puedo desarrollar mi trabajo. De hecho me gusta mucho la radio. Mira, si puedo, voy a intentar alejarme de lo que es el corazoneo",detalla.

Preguntado por si aceptaría una oferta desde Cuentos Chinos, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, asegura: "No. Y ahí lo dejo". ¿Y de Pablo Motos para El Hormiguero? "Sí. Otra cosa es saber dónde encajaría", dice rotundo León.