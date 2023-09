Tras las declaraciones de Encarna Navarro, exconcursante de OT 2006, que aseguró haber mantenido una relación durante 15 años con Bertín Osborne, los focos se pusieron sobre Fabiola Martínez. La modelo venezolana estuvo durante dos décadas con el cantante y esto podría significar que él le fue infiel, algo que a ella le apenaría, sobre todo por sus hijos.

Parece que Bertín Osborne y Gabriela Guillén, embarazada de seis meses, se han visto recientemente en la casa del cantante. La noticia del hijo que espera la fisioterapeuta paraguaya abrió la 'caja de Pandora' alrededor del artista, y volvió a saltar a los medios Chabeli Navarro, quien sostiene que se quedó encinta y él le pidió que abortara.

Pero también se habló de Encarna Navarro, cantante que ha compartido amistad y escenario con el presentador. Pero parece que algo más, pues ella aseguró que ha mantenido una relación intermitente de 15 años con él.

De ser cierto, Osborne habría sido infiel a Fabiola Martínez, su exmujer y madre de dos de sus hijos, algo de lo que ella prefirió desmarcarse. "Él ya no es parte de mi vida", dijo a los reporteros.

Este miércoles, la venezolana ha protagonizado la portada de Lecturas y ha concedido su primera entrevista en exclusiva, en la que ha defendido que "si Bertín fue infiel, él ensució el matrimonio".

"No puedo hacer que Bertín sea el padre que me gustaría", sostiene la colaboradora de Y ahora Sonsoles. "Entiendo lo que es una infidelidad porque yo también he sido infiel, pero cuando empecé con Bertín tomé la decisión de hacer las cosas bien y no serlo".

Martínez, aunque asegura que a ella no le afecta ni quiere saber si es verdad o no la infidelidad, sí se preocupa por alguien más. "Pienso en mis hijos y en las hijas de Bertín y entiendo que para ellos todo esto no debe ser agradable", defiende, apenada. "Quiero a Bertín como persona y como padre de mis hijos, pero ya no tiene nada que ver conmigo".

"Cuando Bertín empezó con Gabriela, le dije 'si es una relación seria, dímelo, tenemos que contárselo a los niños'. Pero él ya estaba haciendo las cosas a su manera", continúa relatando. "Bertín y yo nunca hemos tenido una relación abierta, aunque a lo mejor me lo podría haber planteado (...) Siendo los dos como éramos, igual nos hubiera ido mejor".

Por ello, niega en rotundo que ella fuera "partícipe, cómplice o conocedora de la infidelidad", pues ella no es "una mujer sumisa que se acomoda porque no quiere cambiar su estatus", sino que siempre ha puesto sus límites.