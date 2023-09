Martín, el hijo de Adara Molinero, comienza sus clases de ballet: "Quiero que no se sienta reprimido ni presionado"

Adara Molinero, como cualquier otra madre, quiere lo mejor para su hijo. Por ello, tiene más que claro qué tipo de educación quiere que tenga. Para ella, lo más importante es que su hijo sea feliz mientras se va formando poco a poco. Y es que, con solo cuatro años y medio, Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra, ya tiene unos gustos muy específicos.

Al pequeño le encanta el baile, en específico el ballet. Así, sin pensárselo dos veces, la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP ha apuntado a su pequeño a una academia dedicada a esta modalidad de danza clásica para que su hijo se vaya formando poco a poco.

Poco le importan a Adara los posibles prejuicios que la gente tiene con respecto a esta disciplina. Ni el machismo ni la homofobia con la que le puedan a atacar hará que cambie de opinión sobre sus decisiones, especialmente a la hora de criar a su pequeño. Para ella, lo más importante es que su hijo disfrute de su día a día.

El pequeño está muy emocionado con las clases de ballet. adara_molinero / INSTAGRAM

Así mismo lo ha explicado Adara, quien asegura que está "educando a una personita libre y sin prejuicios. Libre en sus gustos y en su forma de pensar sin que se sienta reprimido ni presionado".

"Mi hijo ha ido a su primera clase de ballet. No sabéis lo feliz que he sido al verle tan feliz. Antes de ir me decía 'mamá, ¡estoy emocionado!'", ha explicado orgullosa a exazafata de vuelos en su cuenta de Instagram. Y es que, como se ha podido ver por las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, para Martín esto ha sido casi como un sueño hecho realidad.