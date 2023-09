Adara Molinero revela su eficaz truco para dormir a su hijo Martín: "He flipado, ha durado tres minutos"

Adara Molinero siempre se ha mostrado especialmente reservada en lo que respecta a la intimidad de su hijo y a su faceta como madre. Martín, el pequeño que la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP tiene en común con Hugo Sierra es una de las personas más importantes de su vida y, por ello, intenta velar en todo momento por su bienestar.

Recientemente, la influencer quiso compartir con sus más de 800.000 seguidores de Instagram un eficaz truco que ha descubierto para que su hijo, quien actualmente tiene tres años y medio, logre conciliar el sueño. Al parecer, el pequeño lleva algún tiempo teniendo problemas para dormir y su madre no ha dudado en dar con una solución para ponerle remedio.

Se trata, asimismo, de un aceite para bebés que favorece su relajación en cuestión de "tres minutos". "He flipado", comienza diciendo la exconcursante de Supervivientes a través de sus historias de Instagram, en un alegato que, asegura, no forma parte de ninguna acción o campaña publicitaria. "Le he echado este aceite a mi hijo para que se relajara y durmiera más fácilmente y ha durado 3 minutos. Supongo que será dependiendo del peque, ¡pero hace efecto, sí!", comenta.

Adara Molinero revela su eficaz truco para que su hijo se duerma. ADARA_MOLINERO / INSTAGRAM

Ante esta gran aportación a la comunidad, muchos de sus seguidores le han pedido que compartiera el enlace para comprar este milagroso aceite para favorecer el sueño a sus hijos.

El producto, que cuesta alrededor de 14 euros en su formato de 30 mililitros, está enriquecido con aceites esenciales de lavanda, manzanilla romana, naranja dulce y ravintsara, que le otorgan una placentera fragancia que se expulsa a través de un práctico dispensador.

"Hoy le he vuelto a poner el aceite. Muy bueno", cuenta Molinero a través de historias efímeras de Instagram, sorprendida de la efectividad del producto. "Se lo echo en la espaldita y en el pecho dándole un masaje", explica.