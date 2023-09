El origen de los misteriosos "círculos de hadas": revelan nuevas teorías sobre estos anillos de vegetación que crecen en zonas áridas

Hay misterios, que lejos de resolverse, crecen. Algo así ha sucedido con los 'círculos de hadas' propios de Namibia: unas calvas circulares situadas en terrenos áridos que, hace unos años, fueron descubiertos también en el desierto occidental australiano, y que ahora, se han encontrado en más de 250 áreas del mundo, tal y como recoge el atlas creado por un grupo de científicos españoles. Los resultados se han publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Un trabajo de la inteligencia artificial desde el espacio

Para poder crear este primer atlas global de los círculos de hadas, los científicos han tenido que mirar mucho hacia arriba. O más bien, desde arriba: han entrenado a una inteligencia artificial enseñándole fotografías de los círculos de Namibia y Australia para que sea capaz de detectar patrones similares analizando miles de imágenes captadas con satélites. El resultado, que fue revisado por muchos expertos, es el descubrimiento de 263 lugares con círculos de hadas en 15 países de tres continentes.

Entre ellos, la mayoría son países que bordean por su sur con el Sáhara, desde el territorio del Sáhara Occidental hasta el cuerno de África, pero también se encuentran en Madagascar, en el sur y oeste de Asia y en gran cantidad en el centro de Australia.

Hubo algo que llamó especialmente la atención a los científicos, y es que descubrieron que en algunas zonas, los círculos forman hexágonos entre sí. “Los que hemos visto tienen la misma distribución espacial que los ya conocidos de Namibia y Australia”, dice Emilio Guirado, del Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de Alicante (UA) y primer autor del estudio.

¿Cómo y por qué se originan los 'círculos de hadas'?

Cuando en 1971 el ecólogo Ken Tinley descubrió en Namibia estas extensiones circulares en cuyo interior no crecía nada, las denominó 'Fairy circles'. Desde entonces, los científicos atribuyeron su origen a la acción de las termitas en los suelos desérticos arenosos, pero en esa teoría, faltaban muchos matices.

Con el descubrimiento de los círculos australianos en 2017, el protagonismo de las termitas se desplazó y en su lugar, los autores de ese trabajo hablaron de los mecanismos de autoorganización biológica, sin embargo, muy pronto hubo réplica y otro estudio que recurría al saber aborigen, devolvió a las termitas su protagonismo inicial en este misterio biológico.

Ahora, los científicos españoles autores siguen reflexionando sobre el origen de estos círculos, sin aportar una conclusión concreta. "Este estudio ha tenido en cuenta múltiples variables hasta la fecha no consideradas, como el albedo o el estado de los acuíferos", señala Jaime Martínez-Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y coautor del estudio.

Lo que sí tienen claro es que será necesario bajarse del satélite y pasear por el terreno para descubrirlo.