Gisele Bündchen confiesa que sufrió ataques de pánico y pensamientos suicidas en su cénit como modelo

En su día fue la top-model número 1 del mundo, la más cotizada. Pero ahora, Gisele Bündchen ha confesado que en aquella época de glamour y lujo también tenía su época oscura.

En una entrevista con la cadena CBS, la supermodelo brasileña, de 43 años, ha confesado que sufrió ataques de pánico e incluso una vez consideró quitarse la vida como resultado del estrés durante el apogeo de su carrera como modelo.

"Sabes, estaba en un túnel. No podía respirar. Y luego comencé a estar en los estudios y me sentí como asfixiada", le dijo Bündchen al periodista Lee Cowan. "Vivía en un noveno piso y tenía que subir las escaleras porque tenía miedo de quedarme atrapada en el ascensor y estar hiperventilando", confesó.

"Sabes, cuando no puedes respirar incluso cuando las ventanas están abiertas, sientes que no quiero vivir así, ¿sabes a qué me refiero?" añadió, antes de que Cowan preguntara: "¿De verdad pensaste en saltar?". "Sí. Durante un segundo", admitió Bündchen.

La modelo habló anteriormente sobre sus problemas de salud mental mientras promocionaba sus memorias, Lessons: My Path to a Meaningful Life, en el año 2018.

"Las cosas pueden parecer perfectas por fuera, pero no tienes idea de lo que realmente está pasando", dijo Bündchen a People por aquel entonces. "Sentí que tal vez era hora de compartir algunas de mis vulnerabilidades y me hizo darme cuenta de que todo lo que he vivido nunca cambiaría, porque creo que soy quien soy gracias a esas experiencias", dijo.