Las redes se burlan de a Kim Kardashian tras mostrar un cuadro supuestamente pintado por su hija de 10 años

Kim Kardashian, una de las celebrities más famosas del mundo, ha abierto un debate tras compartir en redes sociales la imagen de un cuadro que supuestamente ha pintado su hija North, de 10 años.

La estrella de las Kardashian, de 42 años, compartió en Instagram y X, antes conocido como Twitter, la obra de arte de su hija mayor, un brillante paisaje junto al mar y una puesta de sol.

"North ha estado trabajando en esta pintura de paisaje al atardecer durante algunas semanas y ha quedado muy bonita. Estoy muy orgullosa de mi bebé", subtituló la pintura.

Pero rápidamente, algunos usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar su incredulidad: "Seguramente un niño de 10 años no hizo esto, Kardashian o no", escribió un usuario de X.

Otro usuario de las redes sociales mostró su desconfianza hacia las Kardashian y escribió: "No sé, hombre... No quiero subestimar el talento joven, pero estas Kardashian son unas mentirosas".

"Ok, entonces se supone que debo creerme que una niña de 10 años pintó esto... Kim... no me mees en la pierna y me digas que está lloviendo", tuiteó alguien más.

Pero algunos artistas también opinaron sobre el tema y explicaron que era completamente posible que un niño de 10 años tuviera la habilidad suficiente para pintar este paisaje. "Como alguien que pinta, esto no es tan difícil de creer, especialmente si le dedica algunas semanas", afirmó un pintor.

"Con un buen profesor de arte procedimental, es muy factible que un niño produzca una pintura como esta, especialmente si se trata de un paisaje, y especialmente si ese niño ha estado tomando lecciones durante años, como es el caso de North", dijo otro.