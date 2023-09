Vida, obra y revelaciones de Jaime Maussan, el afamado ufólogo mexicano que mostró los polémicos 'tamaliens' en el Congreso

¿Se imaginan a Iker Jiménez dando una charla sobre "sus misterios" en una comisión del Congreso de los Diputados? Algo así ha ocurrido en México. El pasado día 12, un ufólogo presentó cuerpos presuntamente "no humanos" en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Fue durante la llamada Audiencia Pública sobre Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados (FANI), con el objetivo de establecer una legislación al respecto.

Vamos a mostrar cuerpos no humanos, que son parte de nuestra evolución"

Ese ufólogo es Jaime Maussan. Ese día, ante algunos diputados, presumió que los dos cuerpos mostrados tenían más de 1.000 años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Vamos a mostrar cuerpos no humanos, que son parte de nuestra evolución, de acuerdo a la prueba realizada por la UNAM estos seres tienen más de mil años de antigüedad", aseguró el periodista.

Horas después el Instituto de Física de la propia UNAM le desmintió. Sus responsables rechazaron que a partir de sus estudios se pueda aseverar que los dos cuerpos disecados que mostró Maussan pertenezcan a extraterrestres.

Después, se ha sabido que las momias fueron armadas en 2017 con restos de momias del antiguo Perú, para venderlas en el mercado negro. En su defensa, Maussan declaró para Canal N de Perú que una persona que obtuvo los cadáveres "pidió el anonimato" y prefirió no revelar los detalles del descubrimiento.

Según las autoridades peruanas, se trata de unos cuerpos que, en realidad, ya fueron descubiertos en el país en 2017 y que tras su análisis se determinó que eran "muñecos" que habían sido fabricados. Maussan habría tomado estos objetos "prehispánicos" sin que se tuviera conocimiento de ello, enviándolos a un laboratorio de México. Eso ha motivado el inicio de una investigación penal contra él.

Pasteles, memes y piñatas

En México, el asunto se ha tomado con humor. Han aparecido pasteles en forma de momias extraterrestres y se han hecho virales los "tamaliens". El mismo Maussan ya tiene su propia piñata, uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México. De la mano de unas y oras cosas también se ha extendido la consigna "Yo sí te creo", aplicada al ufólogo.

Piñata del ufólogo Jaime Maussan FACEBOOK/Piñateria Ramirez

Y es que Jaime Maussan es muy famoso en el país; lo dicho, algo así como nuestro Iker Jiménez. Precisamente, Maussan estuvo en el arranque de la temporada de 'Horizonte', en Cuatro. El presentador y director de Cuarto Milenio entrevistó en directo a Maussan:

Los expertos de 'Horizonte' explicaron el "fraude" de las momias alienígenas de México. Como vimos antes, en realidad están hechas con restos de niños.

Una personalidad televisiva

Nacido en Ciudad de México en 1953, es periodista, ufólogo y, como dice su perfil en la Wikipedia, personalidad televisiva. Y lo es, porque su programa "Tercer Milenio" es un clásico de la televisión mexicana. Lleva emitiéndose desde 1997 y sigue en antena.

Su programa "Tercer Milenio" lleva emitiéndose en México desde 1997 y sigue en antena

Antes, estudió periodismo en la UNAM y en la Universidad de Miami en Ohio (EE UU). Comenzó a trabajar como periodista en los años 70. Pasó por El Sol de México, La Afición, Telesistemamexicano o el canal radiofónico 24 Horas W Radio.

El ufólogo Jaime Maussan. TV Azteca

En 1973 se integró como reportero en el programa de Jacobo Zabludovsky "Today Saturday". Al año siguiente y hasta 1976 fue corresponsal de Televisa en Estados Unidos. Volvió a México y a trabajar con Zabludovsky en "Domingo a Domingo".

En aquel tiempo Maussan aún era un periodista aficionado a los hechos. Hasta ganó un Premio Ondas. Fue en 1979 por uno de sus trabajos sobre naturaleza y medio ambiente. Se titulaba, 'Monarca, reina de las mariposas'.

El extraterreste que era un niño

En los años 80 y hasta los 90 se hace reportero del programa “60 minutos” de Televisa, del que luego será jefe de información y director general. Fue entonces cuando comenzó a tratar el fenómeno ovni. Y así llega, en 1997, Tercer Milenio, del que ha sido director y productor y presentador.

De aquel tiempo es famosa su "investigación" de las momias de Nazca. En junio de 2017 mostró el cuerpo momificado en posición agachada de una figura humanoide con cráneo alargado y tres dedos en cada mano y pie. Era, presuntamente, un extraterrestre. Sin embargo, más tarde, se demostró que el cadáver momificado era el de un niño humano.

En realidad, el historial de Maussan está lleno de "trampas". En 1996 presentó al portador de un objeto supuestamente extraterrestre. Era un extraño brazalete capaz de teletransportar a quien lo llevase. El ufólogo entrevistó a Jonathan Reed, la persona que dijo haber encontrado a un ser de otro mundo durante un paseo por el bosque, haberlo golpeado y haberlo llevado a su casa. La supuesta prueba era la pulsera. Años después, un colaborador de Maussan reconoció que todo fue un fraude.

Y le habló la Virgen

Maussan cree en que los extraterrestes y también en la Virgen de Guadalupe. Durante una entrevista reciente, en el programa 'El minuto que cambió mi destino', explicó que en el pasado recibió un mensaje de esta Virgen. Contó que su familia adoptó el catolicismo tras enfrentar una difícil situación con su padre y que eso influyó mucho en él.

Me pegó en la parte de atrás de mi cabeza. Me dijo '¿qué quieres de mí?', como vigorosa y un poco enojada"

El ufólogo afirmó que en 1991 la Virgen le habló. "Hubo un momento muy profundo. Una voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza. Me dijo '¿qué quieres de mí?', como vigorosa y un poco enojada. Yo me asusté muchísimo. No me lo imaginé, sé que fue real", narró Maussan.

En 2019, tras 46 años en Televisa, el periodista se fue a su principal competencia, TV Azteca. Ya este mismo 2023 anunció su regreso a Televisa, con "Jaime Maussan Presenta".