Avalancha de críticas (y alabanzas) a Gema Aldón por anunciar que hará contenido erótico en OnlyFans

La hija de Ana María Aldón (expareja de José Ortega Cano), Gema Aldón, ha anunciado en su Instagram que ha abierto una cuenta de OnlyFans, una web de suscripción en la que los usuarios pagan por ver contenidos exclusivos, en su mayoría de contenido erótico o sexualmente explícito.

"Me encanta la persona que soy ahora. Me encanta el físico que tengo y me parecía imposible que eso sucediera, por el TCA tan grave que arrastraba durante tantos años…", comenzaba exponiendo Aldón, que se hizo muy conocida a raíz de su participación en Supervivientes, de donde salió precipitadamente por culpa de una lesión en el brazo.

"Me costo mucho trabajo reconciliarme conmigo misma y entender el valor que realmente tiene la comida… ¡Ya eso se acabo! Y me miro fantástica y lo más importante con toda la confianza del mundo en mi misma", decía sobre la superación del trastorno alimentario que la aquejó.

"Dicho todo esto estoy encantada de invitaros a mi página de Onlyfans", decía por fin, junto a un vídeo en el que se la puede ver en ropa interior posando en una gran cama redonda. De momento, su contenido será sólo de índole erótica y no explícita.

El anuncio despertó todo tipo de comentarios, muchos de ellos alabando su valentía y que haga con su cuerpo lo que quiera, pero también muchos críticos, hasta el punto de que a las pocas horas Gema Aldón limitaba los comentarios en el post, haciéndolos invisibles e impidiendo nuevas opiniones.

La agente funerario, cuyo sueño es abrir su propia funeraria, recibía comentarios hirientes como "una cosa es sentirte orgullosa de tu cuerpo y otra, esto...en fin", "esto para mí es prostituirse", "las imágenes que has puesto ya lo dicen todo... tienes hasta luces de colores", "estás vendiendo tu cuerpo y desnudez por dinero... ¿y las consecuencias de eso?" o "¿Qué pensará tu hija cuando te vea?", decían usuarios que no dudaban en opinar sobre las decisiones libres de otra persona.