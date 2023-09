El independentismo se emplaza a una demostración de “fuerza" el 1-O ante la negociación con Sánchez

Tras la manifestación del pasado 11 de septiembre, el independentismo quiere volver a salir a la calle dispuesto a hacer una demostración de “fuerza” en plenas negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. Diferentes entidades independentistas como el Consejo de la República, CXR, la Asamblea Nacional de Catalunya, ANC, Òmnium Cultural, la Intersindical y la Asociación de Municipios por la Independencia, AMI, se han unido para convocar una concentración en la plaza Catalunya de Barcelona para conmemorar el sexto aniversario del referéndum del 1-O.

El acto dará comienzo a las seis de la tarde, y contará con la participación online mediante videoconferencia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que intervendrá en calidad de presidente del Consell de la República, una de las organizaciones convocantes.

Esta mañana se ha presentado la iniciativa en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Catalunya con la presencia de representantes de alguna de las entidades que organizan la concentración bajo el lema "Defendemos el 1-O. Independencia, autodeterminación, amnistía".

El portavoz del Consell de la República, Antoni Castellà, ha asegurado que el acto es un reflejo de la "unidad" del movimiento independentista, pero para evitar abucheos como los que sufrió el año pasado la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en este sexto aniversario del 1-O no se contará con parlamentos de representantes institucionales ni de partidos políticos. Los únicos oradores que se dirigirán a los asistentes serán los representantes de las organizaciones convocantes, y tanto instituciones como partidos políticos estarán presentes en calidad de invitados..

Momento de debilidad

Castellà ha insistido durante la presentación de la concentración de aniversario del 1-O en que "el Estado está en uno de los momentos más débiles de su historia", y ha llamado a aprovechar que el movimiento independentista es ahora mucho más "estable" para hacer frente a los intentos de "desgaste". En este mismo sentido, otro de los presentes en la rueda de prensa, el secretario de Òmnium Cultural, Jordi Arcarons, ha defendido que hay que "fortalecer la lucha para debilitar al Estado en un momento clave".

Finalmente, el portavoz del Consell de la República ha asegurado que es un buen momento para demostrar que el objetivo de ejercer la soberanía sigue siendo mayoritario, y que, según reza el lema de la concentración, "reivindicamos que votar no fue ningún delito". Por este motivo, la amnistía será una de las reclamaciones principales en el acto, ya que, según ha aseverado Antoni Castellà, "no se puede procesar a nadie que participara en el 1-O porque aquello no fue ningún delito".

Se da la circunstancia que la Cámara de comercio de Barcelona también tenía que ser una de las organizaciones convocantes pero finalmente no estará presente. Ayer se hicieron públicos los resultados de las elecciones y se ha producido un vuelco en el gobierno de la entidad. La lista de Josep Santacreu, formada por candidatos del empresariado tradicional, se impuso por mayoría absoluta a la candidatura auspiciada por la ANC, que había gobernado durante los últimos cuatro años.

Marchas a pie

Simultáneamente, otras entidades independentistas como CDR Catalunya, Desobediencia Civil, Plataformas Antirrepresivas de Barcelona y Ponent, y la sectorial de personas represaliadas de la ANC también han propuesto sus movilizaciones para conmemorar el 1-O. Concretamente, han propuesto diferentes marchas a pie hacia Barcelona que acabarán convergiendo en la antigua cárcel Modelo de Barcelona.

Una vez allí, la celebración del sexto aniversario del 1-O se iniciará con una comida popular, seguida de un acto político en el que participará el Consejo de la República. Una vez finalizado, los asistentes volverán a marchar a pie hacia los Jardinets de Gràcia.

Las diferentes marchas convocadas parten de localidades como Badalona, Montcada i Reixac y Sant Feliu de Llobregat. Desde lugares más lejanos, como Sitges, los participantes se unirán a la concentración con una caravana de motos, y desde Sant Cugat del Vallès, con una marcha lenta de vehículos.