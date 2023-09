Karina explica emocionada el motivo por el que decidió participar en 'Gran Hermano VIP': "Quiero ayudar a mi hija"

Gran Hermano VIP ha vuelto a Telecinco con un gran apoyo por parte del público. El programa ha conseguido unificar a personalidades de lo más variopintas creando una edición llena de todo tipo de historias.

Y es que, en menos de una semana desde su comienzo, el reality ya ha ofrecido una gran cantidad de momentos. Por ello, el pasado martes se emitió un programa especial, GH VIP 8: Límite 48 horas, en el que los participantes podía hablar de sus experiencias vitales y la curva de su vida.

Prueba de ello fueron las palabras de Karina, la senior de la octava edición. La cantante no dudó en hacer un recorrido de los momentos más bonitos, y los no tanto, de toda su carrera. La que fuera representante de España en Eurovisión mostró su lado más personal hablando de sus padres o mostrando fotografías de la más tierna infancia de sus hijas.

Aunque, lo que ella no se hubiera imaginado jamás es la sorpresa que el programa le había preparado. Mientras Karina hablaba, Azahara, su hija mayor fruto de su matrimonio con el actor Carlos Díaz, hizo una llamada para enviar ánimos a su madre.

"Eres encantadora, un amor, me encantas", le aseguró muy emocionada, "voy como un palomo del orgullo, eres genial, le pido a la vida que de mayor me parezca a ti". Unas palabras que llegaron a lo más profundo de Karina, quien no pudo evitar llorar: "No estás sola, te vemos siempre. Los peques le gritan a la tele para ver si les oyes".

Al oír hablar a su primogénita, Karina también quiso acordarse de su hija pequeña Rocío. Y es que, como así desveló la cantante, fue por ella y su nieta, por lo que decidió formar parte del formato de Mediaset. Como así aseguró su nieta Ana tiene problemas de salud y con su participación busca poder ayudarla a encontrar médicos capaces de curar su malestar: "Mi nieta está un poco mala, y yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Por ese motivo estoy aquí, para ayudar a mi hija".

El emotivo discurso de la cantante terminó con un mensaje de alegría. Como así aseguró Karina, se encuentra muy feliz de saberse querida no solo por sus compañeros sino por la audiencia que en cada directo busca una nueva manera de darle apoyo.