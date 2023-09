La cantante Halsey tiene nueva pareja: el actor Avan Jogia

Los rumores llevaban circulando meses, debido a algunos testigos que, sin embargo, no acababan de recabar las pruebas visuales que lo confirmasen del todo. Pero finalmente han llegado: los paparazzis han conseguido captar una cita entre Halsey y Avan Jogia que certifica que son pareja.

La cantante estadounidense de 28 años —su cumpleaños es a finales de este mismo mes de septiembre— y el actor, canadiese de 31, han sido fotografiados dando un romántico paseo por la ciudad de Los Ángeles y sin poder ocultar continuas muestras de cariño y complicidad, dándose la mano en todo momento y besándose en público.

En un momento dado, de hecho, Jogia, que iba vestido con una gabardina negra la rodeó con sus brazos y se dieron un largo abrazo. A su vez, Halsey, que iba vestida con una camiseta corta gris, pantalones vaqueros negros y una chaqueta de cuero echada sobre los hombros, le atrajo agarrándole por su ropa y le dio un sentido beso.

La autora de éxitos como Without Me, Eastside o Walls Could Talk y el intérprete de Victorius o Twisted han tenido esta cita tras meses de especulaciones, sobre todo después de que varios anónimos asegurasen haberlos visto juntos en la cuenta de cotilleos de famosos de Instagram DeuxMoi.

Los rumores comenzaron, además, terminada la primavera, justo cuando Halsey, que ha segurado que prefiere pronombres neutros, se quedaba soltera tras romper el pasado mes de abril con el productor y escritor turco Alev Aydin, tras algo más de dos años de relación y con quien en el verano de 2021 tuvo un hijo, Ender Ridley.

La primera vez que los fans aseguraron haber visto a la pareja fue en junio, cuando fueron avistados tomando el sol en una playa de Barcelona. Poco después eran vistos yendo juntos de compras al Silverlake Flea Market de Sunset Boulevard, en Los Ángeles.