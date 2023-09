Sofía Suescun, muy criticada por los retoques en su cara "para que no se note su edad"

Sofía Suescun ha decidido retocar su imagen por primera vez. La influencer de 27 años está muy preocupada por su físico, por lo que no ha dudado en intentar que "no se note la edad". Una acción que ha sido fuertemente criticada por sus seguidores.

La ganadora de Supervivientes explicó a través de su cuenta de Instagram lo feliz que estaba por haber recurrido al bótox para mantener un rostro firme. Una decisión que hubiera pasado desapercibida de no ser por el comentario con el que acompañaba la noticia. Y es que, como justificación, aseguraba que al tener 27 años ya "se nota" la edad.

Los internautas, al conocer estas palabras, no han dudado en criticar el mensaje que envía sus seguidores, pues la tachan de intentar crear unos "estándares de belleza inalcanzables".

"Ya son 27 años y se nota" otro día más de Influencers promocionando estándares de belleza inalcanzables y creando complejos. El que se note la edad no es ningún problema, es peor que note la estupidez pic.twitter.com/WP5bIPuDTC — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) September 18, 2023

"Esto es fuerte para mí. Me he 'desvirgado' en cuanto a botox (no bruxismo) y ácido hialurónico. Ya son 27 años y se nota. Estoy deseando enseñaros qué me he hecho", escribía la también ganadora de Gran Hermano en sus redes sociales.

Un mensaje que rápidamente era criticado por un usuario de X, la red social conocida anteriormente como Twitter: "Otro día más, influencers promocionando estándares de belleza inalcanzables y creando complejos. El que se note la edad no es ningún problema. Es peor que se note la estupidez".

Lo normalizado que están las operaciones de pecho, la rinoplastia y el ácido en los labios en chicas a partir de los 18. 😳 https://t.co/bz4CqKoKs1 — Lara 🎮🎀 (@larajuegoscozy) September 18, 2023

La publicación cuenta ya con casi 850.000 reproducciones y más de 6.400 'me gusta'. Y es que, no han sido pocos los que han asegurado que lo único que consigue Sofía con esto es crear "inseguridades" a sus seguidoras más jóvenes. Aunque también cuenta con defensores de su "libertad" para hacer lo que quiera con su cuerpo.