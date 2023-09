Tensión, golpes de porra de los Mossos y ataques a los congresistas a las puertas del salón inmobiliario The District de Barcelona

Tensión a las puertas del salón inmobiliario The District, que ha arrancado este miércoles en la Fira Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Más de un centenar de activistas por la vivienda convocados por entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogateres han conseguido romper un primer cordón policial de los Mossos d'Esquadra, quienes han protagonizado golpes de porra y han detenido a una persona.

Además, los manifestantes también han lanzado botes de pintura de diferentes colores a congresistas que accedían al recinto, entre gritos de “fuera especuladores de nuestros barrios”.

La segunda edición de este salón está previsto que reúna a más de 200 inversores internacionales y espera recibir alrededor de 10.000 asistentes.

Los incidentes

A la protesta también han asistido los diputados de la CUP Dolors Sabater y Dani Cornellà, además de concejales de l'Hospitalet de Llobregat. El punto de encuentro ha sido la parada de FGC Fira-Europa, desde donde han avanzado hasta Fira Gran Via, donde se ha trasladado el congreso este año. Han roto un primer cordón policial y se han plantado a las puertas del salón.

Congresistas, manchados de pintura, escapando de los activistas. ACN

A diferencia del año pasado, sin embargo, los manifestantes no han podido irrumpir en el recinto, que estaba fuertemente blindado por un dispositivo de la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra. No obstante, ha habido carrerillas y la policía ha tenido que usar sus porras para contener a los activistas. También ha procedido a una detención. A pesar de que han dado la vuelta a las instalaciones, los manifestantes no han encontrado ninguna rendija para colarse.

Algunos de los congresistas a quienes han manchado con pintura se han enfrentado a ellos, mientras que otros se han marchado corriendo.

"Hacen la vida imposible a los vecinos"

En una atención a los medios, el portavoz de la plataforma contra The District, Sergi Barrios, ha denunciado que en el congreso se reúnen "bancos, fondos internacionales y fondes buitre, toda aquella gente que hacen la vida imposible a los vecinos de Barcelona y de toda Cataluña". El también miembro del Sindicato de Barrio del Poble-sec ha criticado que "están invirtiendo en residencias de abuelos, residencias de estudiantes y hospitales". Y ha añadido: "Van por todo, su objetivo es sacar todo el dinero posible". Las consecuencias, ha lamentado, son las subidas de los precios del alquiler y los desahucios.