De qué viven Zayra Gutiérrez y su novio, Miki Mejias, tras ser padres: "Yo por y para hijo; es mi único trabajo y me encanta"

El pasado abril, la hija de Guti y Arantxa Benito, Zayra Gutiérrez, de 22 años, y su chico, Miki Mejías, se convirtieron en padres por primera vez de un niño llamado Hugo.

Varias días después de su nacimiento, ¡Hola! publicó, en exclusiva, las primeras imágenes del pequeño. Desde entonces, poco o nada se sabe de la pareja, en un discreto segundo plano.

Sí de la abuela del bebé, la televisiva Arantxa de Benito, que está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida con el nacimiento de su primer nieto. La abuela primeriza no ha dejado de presumir de él en sus redes sociales.

"Mamá y bubu", se describe a sí misma la madrileña de 53 años en su perfil de Instagram, que cuenta con casi 80 mil seguidores. Hace unas semanas, se sinceraba sobre lo que ha significado para ella convertirse en abuela, o en "bubu", como quiere la llame su nieto cuando crezca. "Ser abuela no solo ha sido un regalazo, inundas mi corazón de amor infinito", compartía la presentadora, a través de un post.

Ahora, Zayra ha tomado la palabra y lo ha hecho para contar el cambio drástico en su vida y en sus prioridades que ha supuesto el bebé. Además, ha revelado cuál es la principal fuente de ingresos tanto de ella como de su pareja.

Así, ha explicado a través de una grabación que su chico "tiene una empresa donde trabaja", sin especificar cuál es ese negocio.

En cuanto a ella, su prioridad se centra en atender las necesidades de su bebé. "Yo ahora mismo vivo por y para mi hijo, es mi único trabajo y me encanta". Eso sí, sabe que esta etapa pasará. "Cuando sea un poco más mayor y vaya a la guardería, volveré con mi tema de estudios de educación infantil, que me queda un año para sacármelo y ya me gradúo".