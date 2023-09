Jada Pinkett Smith enseña su nuevo peinado para celebrar su cumpleaños: "Nada como una sorpresa"

Jada Pinkett Smith siempre ha querido ser sincera. Y es que, como ha demostrado en todo momento, para ella sus seguidores son una parte más de su vida. Así lo hacía en su programa Red Table Talk, y, tras la cancelación de este, ha continuado su legado a través de redes sociales.

Desde su infidelidad al uso de drogas que hacía con su marido Will Smith y sus hijos, no ha habido tema tabú para ella. Por eso, no es de extrañar que ahora se haya decidido por publicar sus memorias en un libro titulado Worthy, que en español significa "merece la pena". En este contará sus secretos mejor guardados y cómo ha sido su vida desde que le detectara alopecia.

Su batalla contra esta enfermedad comenzó en 2018, cuando Smith confesó que ese fue motivo por el que se rapó el pelo. Así, la actriz comenzó a usar turbantes para intentar ocultar su condición. Pero, sin embargo, nuca ha querido que fuera un secreto. Así, a través de redes sociales explica cómo está afrontando su nueva vida.

Con sus momentos buenos y los no tan agradables, la intérprete es sincera en todo momento. Prueba de ello han sido sus últimas publicaciones en las que muestra el crecimiento de su pelo. Un avance tan bueno que no ha dudado en sorprender a sus seguidores con un cambio de peinado para celebrar su 52 cumpleaños.

Con una imagen en su cuenta de Instagram ha lucido una bonita cabellera en tono rosado. "Esto no es más que una sorpresa de cumpleaños dentro del amanecer de Virgo", ha escrito Jada haciendo referencia a su signo del horóscopo.

Ante la publicación, no han sido pocos el mensaje positivos que ha recibido la artista. En apenas un día ha conseguido ya más de 165.000 'me gustas'. "Qué guapa te veo", ha sido uno de los comentarios más repetidos.