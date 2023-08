Jada Pinkett Smith muestra el incipiente crecimiento de su cabello mientras sigue luchando contra la alopecia

La actriz de Cleopatra, Jada Pinkett Smith, ya anunció que padecía alopecia en 2018, en el programa estadounidense Red Table Talk. Cinco años después, la mujer de Will Smith ha compartido con sus seguidores de Instagram la evolución de su cabello, unas fotos del antes y después en el que se puede apreciar una incipiente melena.

La intérprete se vio obligada a hablar en su momento sobre esta enfermedad, tras las preguntas de los fans: "Mucha gente me ha preguntado por qué llevo turbantes. Bueno, no he hablado de ello. No es fácil hablar de ello, pero voy a hacerlo. Un día estaba en la ducha y tenía un puñado de pelo en las manos y pensé: 'Dios mío, ¿me estoy quedando calva?".

Es por ello que la actriz justificó su corte de pelo al mínimo. Ahora Jada se ha convertido en un icono de superación y un referente para muchos en su situación. La estadounidense ha mostrado su cambio de actitud y se ha dejado crecer su melena, algo que hace años le acomplejaba. "Este pelo parece que está intentando volver", ha explicado la intérprete en su perfil, junto a una foto del pasado y otra del presente en el que ha enseñado la evolución de su cabello.

La madre de Jaden Smith sigue luchando contra la alopecia, una enfermedad que hace peder pelo a los que la padecen en varias partes del cuerpo. Ella sigue teniendo "algunas áreas problemáticas", por lo que continúa haciendo frente a la alopecia, ya lo ha dejado claro a sus 11 millones de seguidores en la citada publicación de Instagram. El post, cuenta ya con más de 130.000 me gusta.