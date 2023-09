La madre de Bill Miller, sobre la muerte del actor: "La enfermedad ganó la pelea"

Bill Miller, conocido actor de telenovelas en EE UU, falleció el pasado 15 de septiembre a la edad de 43 años. La triste noticia pilló por sorpresa a los seguidores del actor, cuya madre ha hablado ahora sobre las razones de su fallecimiento y la realidad que este atravesaba en los últimos años.

Patricia Miller ha explicado a Soap Opera Digest que el actor de The Young and the Restless o General Hospital "luchó una larga, dura y valiente batalla contra el trastorno bipolar durante años".

"Hizo todo lo que pudo para controlar la enfermedad. Amaba a su familia, sus amigos y sus fans, pero al final la enfermedad ganó la pelea y él entregó su vida", ha expresado.

Miller ha subrayado que "las otras causas de muerte que se cuentan no son ciertas". "Ojalá lo fueran, pero simplemente no lo son", ha recalcado.

"Todos lo amamos mucho y estamos tratando desesperadamente de afrontar nuestra pérdida. No tendré nada más que decir. Gracias por el amor y el apoyo", ha zanjado.