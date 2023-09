Aylén Milla se sincera tras superar el cáncer: "Por fuera me río, por dentro estoy rota"

Aylén Milla ha compartido en su perfil de Instagram una profunda reflexión sobre el cáncer. La diseñadora de moda fue diagnosticada el pasado año de un cáncer de mama triple negativo, enfermedad de la que se curó este verano. Sin embargo, ella el malestar no ha terminado.

Milla ha publicado un reportaje fotográfico donde posa sin peluca y dejándose ver en el día a día. Y es que, aunque se muestre feliz y optimista en sus redes, a veces sigue atravesando momentos complicados.

"No quiero que el tiempo pase. Me he sentido tan fuerte en estos momentos, he disfrutado tanto de tener a mi familia a mi lado, ayudándome y apoyándome como nunca. Amistades también que llevo ya siempre conmigo", ha avanzado.

"Solo sé que ya he visto dos veces en mi vida esta película. Es duro, durísimo pasar por enfermedades o momentos bisagra en la vida, donde literalmente estás en el fondo de un agujero negro. Sabes que es un antes y un después", ha añadido.

Milla no quiere olvidar las experiencias que ha vivido en los últimos meses, por muy duras que hayan sido. "Quiero inmortalizar esos momentos por siempre en mi corazón", ha asegurado, pues ha recibido un "enorme aprendizaje".