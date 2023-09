Jorge Javier sorprende a Susi Caramelo por su cumpleaños: "Si llevo en Telecinco dos días..."

Cuentos Chinos recibió este lunes en su plató a la conocida monja Sor Lucía, que repasó con Jorge Javier Vázquez la labor humanitaria que lleva a cabo en Ucrania.

Tras la entrevista, el presentador dio paso a su colaboradora estrella, Susi Caramelo, que presentó a la nueva protagonista de su sección Sushi a domicilio: Esperanza Aguirre.

La colaboradora visitó la casa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid después de pasear por el barrio de Malasaña, donde vive la expolítica.

Ya en plató, Susi Caramelo quiso sorprender al conductor del programa de Telecinco con una tarta y la canción de Cumpleaños Feliz, ya que este lunes era su 43 cumpleaños.

No obstante, Jorge Javier no solo no se sorprendió porque ya lo sabía, sino que hizo lo propio con su colaboradora con un regalo: "Es lo que más desea en el mundo Susi Caramelo". Ella le contestó: "Si llevo en Telecinco dos días...".

La barcelonesa pidió que fuera algo muy caro, pero no puedo ocultar su emoción al ver que se trataba de una máquina eléctrica para hacer empanadillas: "¡Es lo que yo quería! ¡Me encanta! Es que ahora soy cocinera", exclamó mientras abrazaba al presentador.

Jorge Javier se despidió de la colaboradora del programa con un deseo de cara al futuro: "Ojalá podamos celebrar muchos más aquí, en Cuentos Chinos".