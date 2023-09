Calamaro la lía en su fin de gira: "Volveremos cuando Rubiales y Jennifer puedan acercarse y con Eva de Amaral mostrando las peras"

El cantante Andrés Calamaro terminaba este sábado su gira en el Teatro Romano de Mérida, en un concierto que tuvo que ser interrumpido antes de tiempo a causa de la lluvia.

La organización decidió que no era seguro continuar, pues el teatro no está techado y tanto los instrumentos como la iluminación y demás electrónica podían mojarse y suponer un problema de seguridad.

Sin embargo y aunque cinco canciones se quedaban en el tintero, el argentino Calamaro tuvo tiempo de soltar un pequeño y polémico discurso antes de irse.

"¡Hasta siempre, España!", decía. Volvemos el año que viene... Ya saben lo que pienso. "Volveremos en cuatro años y medio, volvemos el día que Rubiales y Jennifer puedan acercarse a menos de 200 metros", decía de repente. En ese momento el público, que le vitoreaba, comenzó a mostrar señales de desacuerdo.

Pero Calamaro siguió hablando: "Volveremos con Eva, de Amaral, mostrando las peras", dijo en referencia al acto reivindicativo de la cantante hace unas semanas, cuando se descubrió el pecho en un concierto.

A continuación, el cantante volvió al tema de Rubiales, intentando ser socarrón: "Volveremos con Rubi con mucho pelo, recién llegado de Turquía".

Polémica despedida de Calamaro en #Mérida con mención al beso de Rubiales y al topless de Amaral



🔗 https://t.co/MbH6rdApE5 pic.twitter.com/LumziFdGDJ — Canal Extremadura (@cextremadura) September 17, 2023

En su cuenta de Instagram el cantante no hizo referencia a esa polémica, ni a esas palabras y se limitó a hablar de la cancelación por la lluvia. "Los romanos no necesitaban techo pero amplificados con electricidad no pudimos seguir. Hubiera estado encantado en seguir cantando mojado bajo la lluvia pero el stage responsable del escenario dio la orden de frenar, saludamos con el pasodoble y a Madrid. Mil gracias por la dulzura extremeña", se despedía.

El cantante ya protagonizó una polémica al mezclar su música con la política y elementos controvertidos cuando hace un par de meses en el Festival Mar Abierto en Tenerife y mientras interpretaba La Flaca, canturreó "que te vote Txapote" en dos ocasiones.